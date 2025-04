Quale partita su TV8 giovedì 1 maggio: Betis-Fiorentina, Europa League, Conference League, cosa sarà visibile in chiaro

Dopo la Champions League, tocca a Europa League e Conference League: quale partita sarà visibile gratuitamente su TV8?

La tre giorni europea si conclude nella serata di giovedì 1° maggio: dopo la due giorni di Champions League toccherà all'Europa League e alla Conference League, allo stesso modo arrivate alla fase delle semifinali d'andata.

Athletic Bilbao-Manchester United e Tottenham-Bodo/Glimt per quanto riguarda l'Europa League, Betis-Fiorentina e Djurgarden-Chelsea per quanto riguarda la Conference League: queste sono le partite in programma giovedì. In campo dunque anche la Viola di Raffaele Palladino. Tutte le gare prenderanno il via alle ore 21.00.

Le sfide in questione saranno visibili tramite abbonamento su Sky e su NOW, che detengono i diritti rispettivamente tv e streaming sia dell'Europa League che della Conference League.

Una partita sarà però trasmessa in diretta, in chiaro e gratis su TV8, come accade ogni giovedì di coppa, e sarà dunque visibile senza bisogno di sottoscrivere alcun abbonamento: quale?