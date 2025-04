Quale partita su TV8 oggi 8 aprile e domani 9 aprile: l'andata dei quarti di Champions League sarà visibile anche in chiaro

Non solo Sky, NOW e Amazon Prime Video: come ogni settimana TV8 trasmetterà una delle partite di Champions League gratis.

Torna la Champions League, spazio ai quarti di finale. In corsa anche l'Inter, rimasta l'unica rappresentante italiana, che nella gara d'andata sfiderà il Bayern Monaco all'Allianz Arena prima di decidere la qualificazione nel ritorno a San Siro. Le altre tre partite dell'andata dei quarti di Champions League si giocheranno tra questa sera, martedì 8 aprile, e domani sera, mercoledì 9 aprile: Arsenal-Real Madrid in contemporanea con Bayern-Inter, quindi saranno PSG-Aston Villa e Barcellona-Borussia Dortmund a chiudere la due giorni della massima competizione europea. Le quattro partite dei quarti di finale saranno trasmesse da Sky e NOW, che detengono i diritti della maggior parte delle partite della Champions League per quanto riguarda tv e streaming, e da Amazon Prime Video. L'articolo prosegue qui sotto Una gara però, sarà visibile su TV8 in diretta, in chiaro e gratis, dunque senza bisogno di sottoscrivere alcun abbonamento: anche chi non è abbonato a Sky, NOW o Prime potrà dunque seguirla.