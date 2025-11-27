Quale partita su TV8 oggi 27 novembre: Europa League anche in chiaro, la gara visibile gratis stasera

Torna l'Europa League, tornano in campo Roma e Bologna dopo gli impegni del weekend in campionato. Ma torna in campo anche la Fiorentina, che per la quarta stagione di fila partecipa alla Conference League.
Nell'ennesimo giovedì che segue la due giorni di Champions League, Roma e Bologna saranno impegnate in casa rispettivamente contro Midtjylland e Salisburgo, la prima alle 18.45 e la seconda alle 21. La Fiorentina, invece, ospiterà l'AEK Atene sempre alle 21.
Tutte le partite di Europa League e Conference League saranno trasmesse in tv tramite abbonamento da Sky, sia singolarmente che tramite la consueta Diretta Gol. In streaming, invece, gare visibili su NOW.
Una di queste sfide verrà però trasmessa anche gratis e in chiaro su TV8, come accade dall'inizio della competizione: ecco quale.