Quale partita su TV8 oggi 27 novembre: Europa League anche in chiaro, la gara visibile gratis stasera

Rangers-Braga (Europa League) - ore 21.00

La partita scelta per essere trasmessa gratis e in chiaro su TV8, e non solo su Sky e NOW, è Rangers-Braga: gara che si giocherà all'Ibrox Stadium di Glasgow e prenderà il via alle ore 21.00 di questa sera, giovedì 27 novembre.

Gli scozzesi sono reduci dallo 0-2 interno contro la Roma e in generale hanno perso tutte le partite del girone fino a questo momento: in precedenza si erano già inchinati a Genk, Sturm Graz e Brann. Inevitabile l'ultimo posto in classifica.

Sta decisamente meglio il Braga, che ha vinto le prime tre partite contro Feyenoord, Celtic e Stella Rossa, prima di cadere in casa alla quarta giornata contro il Genk (3-4).