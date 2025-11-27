Pubblicità
Rangers FC v AS Roma - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport
Stefano Silvestri

Quale partita su TV8 oggi 27 novembre: Europa League anche in chiaro, la gara visibile gratis stasera

Roma e Bologna tornano in campo in Europa League, la Fiorentina in Conference League: la suddivisione tv e streaming e cosa sarà visibile in chiaro su TV8.

Torna l'Europa League, tornano in campo Roma e Bologna dopo gli impegni del weekend in campionato. Ma torna in campo anche la Fiorentina, che per la quarta stagione di fila partecipa alla Conference League.

Nell'ennesimo giovedì che segue la due giorni di Champions League, Roma e Bologna saranno impegnate in casa rispettivamente contro Midtjylland e Salisburgo, la prima alle 18.45 e la seconda alle 21. La Fiorentina, invece, ospiterà l'AEK Atene sempre alle 21.

Tutte le partite di Europa League e Conference League saranno trasmesse in tv tramite abbonamento da Sky, sia singolarmente che tramite la consueta Diretta Gol. In streaming, invece, gare visibili su NOW.

Una di queste sfide verrà però trasmessa anche gratis e in chiaro su TV8, come accade dall'inizio della competizione: ecco quale.

  • QUALE PARTITA DI EUROPA LEAGUE SU TV8

    • Rangers-Braga (Europa League) - ore 21.00

    La partita scelta per essere trasmessa gratis e in chiaro su TV8, e non solo su Sky e NOW, è Rangers-Braga: gara che si giocherà all'Ibrox Stadium di Glasgow e prenderà il via alle ore 21.00 di questa sera, giovedì 27 novembre.

    Gli scozzesi sono reduci dallo 0-2 interno contro la Roma e in generale hanno perso tutte le partite del girone fino a questo momento: in precedenza si erano già inchinati a Genk, Sturm Graz e Brann. Inevitabile l'ultimo posto in classifica.

    Sta decisamente meglio il Braga, che ha vinto le prime tre partite contro Feyenoord, Celtic e Stella Rossa, prima di cadere in casa alla quarta giornata contro il Genk (3-4).

  • COME VEDERE TV8 IN TV E STREAMING

    TV8 è un'emittente gratuita e dunque si può vedere in chiaro senza costi di abbonamento: per assistere alla sua programmazione, tra cui Rangers-Braga di Europa League, basta sintonizzarsi sul canale numero 8 del Digitale Terrestre.

    Il match in terra scozzese sarà visibile in chiaro anche in streaming: in questo caso ci si dovrà collegare con il sito di TV8 tramite un qualsiasi dispositivo mobile (pc, tablet, smartphone).

  • DOVE VEDERE ROMA, BOLOGNA E FIORENTINA STASERA

    Per quanto riguarda le tre italiane impegnate questa sera, come detto, non saranno visibili in chiaro: solamente su Sky e NOW, broadcaster che detengono i diritti tv e streaming di Europa League e Conference League.

    Sia Roma-Midtjylland delle 18.45 che Bologna-Salisburgo delle 21 saranno trasmesse su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252. I canali di Fiorentina-AEK, che come la gara del Dall'Ara prenderà il via alle 21, sono invece Sky Sport Calcio e Sky Sport 253.

    In streaming, invece, sfide visibili su SkyGo (app riservata senza costi aggiuntivi ai clienti Sky) e su NOW.

  • LE PARTITE DI OGGI SU SKY E NOW

    • 18.45 Diretta Gol Europa e Conference League - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
    • 18.45 Roma-Midtjylland (Europa League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 252) e NOW
    • 18.45 Aston Villa-Young Boys (Europa League) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 252) e NOW
    • 18.45 Viktoria Plzen-Friburgo (Europa League) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 253) e NOW
    • 18.45 Porto-Nizza (Europa League) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
    • 21.00 Diretta Gol Europa e Conference League - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 251) e NOW
    • 21.00 Bologna-Salisburgo (Europa League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 252) e NOW
    • 21.00 Fiorentina-AEK (Conference League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 253) e NOW
    • 21.00 Nottingham Forest-Malmo (Europa League) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 254) e NOW
    • 21.00 Maccabi Tel Aviv-Lione (Europa League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
    • 21.00 Rangers-Braga (Europa League) - TV8, SKY SPORT (canale 256) e NOW
