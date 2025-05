Quale partita su TV8 giovedì 8 maggio: Fiorentina-Betis, Europa League e Conference League, cosa sarà visibile in chiaro

Dopo quelle della Champions League, si decideranno le finaliste di Europa e Conference League: quale partita sarà visibile anche senza abbonamento?

Dopo la Champions League, si decideranno le finaliste di Europa League e Conference League: giovedì 8 maggio è il giorno decisivo in questo senso, ovvero quello in cui si giocano le semifinali di ritorno delle due competizioni.

In campo la Fiorentina, che dovrà ribaltare il risultato dopo la sconfitta per 2-1 in casa del Betis, ma non solo: Manchester United-Athletic Bilbao e Bodo/Glimt-Tottenham saranno le due sfide di Europa League, Chelsea-Djurgarden l'altra semifinale di Conference League.

Tutte le partite, che prenderanno il via alle 21, saranno visibili tramite abbonamento su Sky e NOW, che da quest'anno detengono in esclusiva tv e streaming i diritti sia dell'Europa League che della Conference League.

Una partita, però, come ogni settimana di coppe, sarà visibile anche gratis e in chiaro, senza bisogno di alcuna sottoscrizione: a trasmetterla in diretta sarà TV8.