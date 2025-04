Quale partita su TV8 giovedì 17 aprile: quarti di ritorno di Europa League visibili anche in chiaro e gratis

Scelta la partita che verrà trasmessa anche per chi non è cliente Sky: si tratta del ritorno tra il Manchester United e il Lione.

Dentro o fuori: non solo in Champions League, anche in Europa League si decide il destino delle otto formazioni in ballo nei quarti di finale. Quattro di queste approderanno in semifinale, le altre quattro verranno eliminate.

Lazio-Bodo/Glimt, Athletic Bilbao-Rangers, Eintracht Francoforte-Tottenham e Manchester United-Lione: queste sono le quattro gare in programma giovedì 17 aprile, tutte valide per il ritorno dei quarti di finale.

Le gare in questione si giocheranno tutte nello stesso orario: alle 21 di giovedì. E verranno trasmesse tutte in diretta tv e streaming da Sky e NOW, che da quest'anno detengono in esclusiva i diritti di tutte le sfide dell'Europa League.

Una di queste, però, verrà trasmessa anche in chiaro e senza costi di abbonamento su TV8, come sempre accade non solo per l'Europa League ma anche per la Champions League.