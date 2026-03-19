Quale partita su TV8 stasera: Europa League anche in chiaro, la gara scelta per essere trasmessa gratis

Andati in archivio gli ottavi di finale di Champions League, a tornare a recitare un ruolo da protagoniste in ambito europeo saranno Europa League e Conference League.
Due competizioni che vedono ancora in corsa tre squadre italiane: Roma e Bologna che si contenderanno un pass per i quarti di finale in un derby tutto italiano che si disputerà all'Olimpico e la Fiorentina che cercherà il passaggio del turno sul campo del Rakow.
La sfida che vedrà impegnati capitolini e felsinei, che ripartiranno dall'1-1 maturato all'andata, verrà trasmessa in diretta televisiva alle ore 21,00 da Sky, sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport (canale numero 252).
Alle 18,45 scenderà invece in campo la Fiorentina, che dovrà difendere la vittoria per 2-1 ottenuta nel primo dei due confronti. Anche in questo caso, la gara sarà proposta in diretta televisiva da Sky, sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport (canale numero 253).
Una partita europea in programma, giovedì 19 marzo, sarà come di consueto visibile anche in chiaro e gratis: in questo caso a proporre il match sarà TV8.