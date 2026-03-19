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Leonardo Gualano

Quale partita su TV8 stasera: Europa League anche in chiaro, la gara scelta per essere trasmessa gratis

Europa League e Conference League tornano protagoniste in questo giovedì europeo: quale partita sarà visibile in diretta e in chiaro.

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Andati in archivio gli ottavi di finale di Champions League, a tornare a recitare un ruolo da protagoniste in ambito europeo saranno Europa League e Conference League.

Due competizioni che vedono ancora in corsa tre squadre italiane: Roma e Bologna che si contenderanno un pass per i quarti di finale in un derby tutto italiano che si disputerà all'Olimpico e la Fiorentina che cercherà il passaggio del turno sul campo del Rakow.


La sfida che vedrà impegnati capitolini e felsinei, che ripartiranno dall'1-1 maturato all'andata, verrà trasmessa in diretta televisiva alle ore 21,00 da Sky, sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport (canale numero 252).

Alle 18,45 scenderà invece in campo la Fiorentina, che dovrà difendere la vittoria per 2-1 ottenuta nel primo dei due confronti. Anche in questo caso, la gara sarà proposta in diretta televisiva da Sky, sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport (canale numero 253).

Una partita europea in programma, giovedì 19 marzo, sarà come di consueto visibile anche in chiaro e gratis: in questo caso a proporre il match sarà TV8.

  • ASTON VILLA-LILLE SU TV8

    TV8, questa sera, proporrà la diretta televisiva di Aston Villa-Lille, sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League, il cui calcio d'inizio è stato programmato alle ore 21,00.

    Al Villa Park, si ripartirà dall'1-0 dell'andata a favore della compagine inglese firmato da Watkins.

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  • COME VEDERE TV8 IN TV E STREAMING

    Per seguire la sfida su TV8 non sarà necessario sottoscrivere alcun abbonamento.

    Agli appassionati che vorranno vedere Aston Villa-Lille, sarà sufficiente sintonizzarsi sul canale numero 8 del digitale terrestre.

    La partita sarà visibile anche in streaming e sempre gratuitamente, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

    Per gli abbonati Sky, la sfida sarà visibile anche su Sky Sport MAX e Sky Sport (canale 254).

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