Quale partita della settima giornata di Champions League su TV8 e quale su Cielo: cosa sarà visibile in chiaro il 20 e 21 gennaio

Torna la Champions League, e adesso più che mai sbagliare è vietato. La Fase Campionato entra nella settima giornata, la penultima, con lo sguardo ormai rivolto alla fase a eliminazione diretta: che si tratti di spareggi oppure degli ottavi di finale.
Il Napoli va in casa del Copenhagen, l'Inter ospita l'Arsenal, mentre Juventus e Atalanta mercoledì sera faranno lo stesso con Benfica e Athletic: questi sono gli impegni delle quattro formazioni italiane in corsa nella competizione.
Tutte le partite della settima giornata di Champions League, suddivise tra martedì 20 e mercoledì 21 gennaio, saranno visibili su Sky e NOW tranne una: Juventus-Benfica, esclusiva Amazon Prime Video.
Due partite, però, saranno visibili anche in chiaro e senza dover sottoscrivere alcun abbonamento: una in diretta su TV8, l'altra in differita su Cielo.