Quale partita della settima giornata di Champions League su TV8 e quale su Cielo: cosa sarà visibile in chiaro il 20 e 21 gennaio

Non solo Sky, NOW e Amazon Prime Video: due partite della settimana di Champions League saranno visibili anche senza bisogno di sottoscrivere un abbonamento.

Torna la Champions League, e adesso più che mai sbagliare è vietato. La Fase Campionato entra nella settima giornata, la penultima, con lo sguardo ormai rivolto alla fase a eliminazione diretta: che si tratti di spareggi oppure degli ottavi di finale.

Il Napoli va in casa del Copenhagen, l'Inter ospita l'Arsenal, mentre Juventus e Atalanta mercoledì sera faranno lo stesso con Benfica e Athletic: questi sono gli impegni delle quattro formazioni italiane in corsa nella competizione.

Tutte le partite della settima giornata di Champions League, suddivise tra martedì 20 e mercoledì 21 gennaio, saranno visibili su Sky e NOW tranne una: Juventus-Benfica, esclusiva Amazon Prime Video.

Due partite, però, saranno visibili anche in chiaro e senza dover sottoscrivere alcun abbonamento: una in diretta su TV8, l'altra in differita su Cielo.

  • MARSIGLIA-LIVERPOOL SU TV8

    • Mercoledì 21 gennaio ore 21.00

    La gara scelta per essere trasmessa anche in chiaro su TV8, e non solo tramite abbonamento su Sky, è quella tra il Marsiglia e il Liverpool: match che si giocherà al Velodrome di Marsiglia alle ore 21 di mercoledì 21 gennaio.

    Il Marsiglia di Roberto De Zerbi è attualmente sedicesimo, con 3 vittorie e 3 sconfitte nelle prime 6 giornate, e coltiva ancora ambizioni di qualificazione diretta agli ottavi di finale; 3 lunghezze più su c'è il Liverpool a quota 12, frutto di 4 vittorie e 2 pareggi.

    Marsiglia-Liverpool sarà visibile dunque su Sky e NOW, ma anche su TV8: per assistere in chiaro alla gara basterà sintonizzarsi sul canale numero 8 del Digitale Terrestre o, in streaming, al sito dell'emittente.

  • BODO/GLIMT-MANCHESTER CITY SU CIELO

    • Martedì 20 gennaio ore 21.30 (differita)

    L'altra partita visibile in chiaro e gratis nella due giorni di Champions League è quella tra il Bodo/Glimt e il Manchester City. Con una differenza: rispetto a Marsiglia-Liverpool si potrà vedere in differita, non in diretta.

    La gara è infatti in programma alle 18.45 di martedì 20 gennaio e verrà trasmessa in diretta tv e streaming solo da Sky e NOW. Alle 21.30 sarà però visibile in differita su Cielo.

  • IL PROGRAMMA DI MARTEDÌ 20 GENNAIO

    • 16.30 Kairat-Bruges - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW
    • 18.45 Bodo/Glimt-Manchester City - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
    • 21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 251) e NOW
    • 21.00 Inter-Arsenal - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 252) e NOW
    • 21.00 Copenhagen-Napoli - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 253) e NOW
    • 21.00 Real Madrid-Monaco - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 254) e NOW
    • 21.00 Sporting-PSG - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 255) e NOW
    • 21.00 Tottenham-Borussia Dortmund - SKY SPORT (canale 256) e NOW
    • 21.00 Olympiacos-Bayer Leverkusen - SKY SPORT (canale 257) e NOW
    • 21.00 Villarreal-Ajax - SKY SPORT (canale 258) e NOW
    • 21.30 Bodo/Glimt-Manchester City - CIELO (differita)

  • IL PROGRAMMA DI MERCOLEDÌ 21 GENNAIO

    • 18.45 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
    • 18.45 Galatasaray-Atletico Madrid - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 253) e NOW
    • 18.45 Qarabag-Eintracht Francoforte - SKY SPORT (canale 254) e NOW
    • 21.00 Diretta Gol Champions League -  SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
    • 21.00 Juventus-Benfica - AMAZON PRIME VIDEO
    • 21.00 Atalanta-Athletic - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 252) e NOW
    • 21.00 Marsiglia-Liverpool - TV8, SKY SPORT (canale 253) e NOW
    • 21.00 Slavia Praga-Barcellona - SKY SPORT (canale 254) e NOW
    • 21.00 Bayern-Union SG - SKY SPORT (canale 255) e NOW
    • 21.00 Chelsea-Pafos - SKY SPORT (canale 256) e NOW
    • 21.00 Newcastle-PSV - SKY SPORT (canale 257) e NOW
