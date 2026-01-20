Quale partita della settima giornata di Champions League su TV8 e quale su Cielo: cosa sarà visibile in chiaro il 20 e 21 gennaio

Martedì 20 gennaio ore 21.30 (differita)

L'altra partita visibile in chiaro e gratis nella due giorni di Champions League è quella tra il Bodo/Glimt e il Manchester City. Con una differenza: rispetto a Marsiglia-Liverpool si potrà vedere in differita, non in diretta.

La gara è infatti in programma alle 18.45 di martedì 20 gennaio e verrà trasmessa in diretta tv e streaming solo da Sky e NOW. Alle 21.30 sarà però visibile in differita su Cielo.