Quale partita della quinta giornata di Champions League su TV8 e Cielo: cosa sarà visibile in chiaro il 25 e 26 novembre

Torna la Champions League, tornano le notti europee. Dopo le fatiche del campionato, tocca nuovamente a Inter, Napoli, Juventus e Atalanta tenere alta la bandiera italiana nella più importante competizione continentale per club.
Martedì 25 novembre apriranno la due giorni di Champions il Napoli e la Juventus: la formazione di Antonio Conte ospiterà il Qarabag, quella di Luciano Spalletti giocherà in casa del Bodo/Glimt. Mercoledì 26, invece, sarà il turno di Atletico Madrid-Inter e Eintracht Francoforte-Atalanta.
Come sempre tutte le partite saranno visibili su Sky, tranne una: proprio la gara tra Atletico Madrid e Inter è un'esclusiva Amazon Prime Video, che la trasmetterà in diretta streaming.
Come ogni settimana di Champions League, però, qualcosa si potrà vedere anche in chiaro e senza bisogno di alcun abbonamento: una gara sarà visibile in diretta su TV8, un'altra in differita su Cielo.