arsenal bayernGetty Images
Stefano Silvestri

Quale partita della quinta giornata di Champions League su TV8 e Cielo: cosa sarà visibile in chiaro il 25 e 26 novembre

Non solo Sky e Amazon, due partite della quinta giornata della Fase Campionato saranno visibili anche senza abbonamento: una in diretta, l'altra in differita.

Torna la Champions League, tornano le notti europee. Dopo le fatiche del campionato, tocca nuovamente a Inter, Napoli, Juventus e Atalanta tenere alta la bandiera italiana nella più importante competizione continentale per club.

Martedì 25 novembre apriranno la due giorni di Champions il Napoli e la Juventus: la formazione di Antonio Conte ospiterà il Qarabag, quella di Luciano Spalletti giocherà in casa del Bodo/Glimt. Mercoledì 26, invece, sarà il turno di Atletico Madrid-Inter e Eintracht Francoforte-Atalanta.

Come sempre tutte le partite saranno visibili su Sky, tranne una: proprio la gara tra Atletico Madrid e Inter è un'esclusiva Amazon Prime Video, che la trasmetterà in diretta streaming.

Come ogni settimana di Champions League, però, qualcosa si potrà vedere anche in chiaro e senza bisogno di alcun abbonamento: una gara sarà visibile in diretta su TV8, un'altra in differita su Cielo.

  • QUALE PARTITA SU TV8

    • Arsenal-Bayern (mercoledì 26 novembre ore 21.00)

    La gara scelta per essere trasmessa gratis e in chiaro su TV8 è lo scontro al vertice del girone tra l'Arsenal e il Bayern: la formazione inglese e quella tedesca si sfideranno alle ore 21.00 di mercoledì 25 novembre all'Emirates Stadium di Londra.

    Sia l'Arsenal che il Bayern sono a punteggio pieno dopo quattro giornate: hanno conquistato 12 punti sui 12 a disposizione. Come loro solo l'Inter, allo stesso modo sempre vincente fino a questo momento.

    Arsenal-Bayern sarà dunque visibile anche su TV8, oltre a Sky, accedendo al canale numero 8 del Digitale Terrestre. In streaming, invece, basterà collegarsi con il sito ufficiale dell'emittente.

  • QUALE PARTITA SU CIELO

    • Ajax-Benfica (martedì 25 novembre ore 21.30 in differita)

    Come già accaduto prima della sosta, una partita sarà visibile su Cielo sempre gratis e in chiaro: si tratta di Ajax-Benfica. C'è però una differenza: la sfida, che prenderà il via alle 18.45 di martedì 25 novembre, sarà trasmessa in differita dalle 21.30 sempre di martedì.

    Ajax-Benfica mette di fronte due squadre agli opposti rispetto ad Arsenal e Bayern: si tratta dei due fanalini di coda del girone di Champions League, con zero punti e quattro sconfitte su quattro per entrambe. Sia gli olandesi che i portoghesi hanno già cambiato allenatore proprio a causa del pessimo cammino europeo: a Lisbona qualche settimana fa è arrivato José Mourinho.

    Così come TV8, anche Cielo è visibile gratis e senza abbonamento in tv e in streaming: basta accedere al canale numero 26 del Digitale Terrestre nel primo caso e al sito ufficiale dell'emittente nel secondo.

  • IL PROGRAMMA DI MARTEDÌ 25 NOVEMBRE

    • 18.45 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
    • 18.45 Ajax-Benfica - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 254) e NOW
    • 18.45 Galatasaray-Union SG - SKY SPORT (canale 255) e NOW
    • 21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT (canale 251) e NOW
    • 21.00 Bodo/Glimt-Juventus - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW
    • 21.00 Napoli-Qarabag - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 253) e NOW
    • 21.00 Chelsea-Barcellona - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 254) e NOW
    • 21.00 Manchester City-Bayer Leverkusen - SKY SPORT (canale 255) e NOW
    • 21.00 Marsiglia-Newcastle - SKY SPORT (canale 256) e NOW
    • 21.00 Borussia Dortmund-Villarreal - SKY SPORT (canale 257) e NOW
    • 21.00 Slavia Praga-Athletic - SKY SPORT (canale 258) e NOW
    • 21.30 Ajax-Benfica - CIELO (in differita)

  • IL PROGRAMMA DI MERCOLEDÌ 26 NOVEMBRE

    • 18.45 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
    • 18.45 Copenhagen-Kairat - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 253) e NOW
    • 18.45 Pafos-Monaco - SKY SPORT (canale 254) e NOW
    • 21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
    • 21.00 Atletico Madrid-Inter - AMAZON PRIME VIDEO
    • 21.00 Eintracht Francoforte-Atalanta - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW
    • 21.00 Arsenal-Bayern - TV8, SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 253) e NOW
    • 21.00 PSG-Tottenham - SKY SPORT (canale 254) e NOW
    • 21.00 Liverpool-PSV - SKY SPORT (canale 255) e NOW
    • 21.00 Olympiacos-Real Madrid - SKY SPORT (canale 256) e NOW
    • 21.00 Sporting-Bruges - SKY SPORT (canale 257) e NOW
