Quale partita della quinta giornata di Champions League su TV8 e Cielo: cosa sarà visibile in chiaro il 25 e 26 novembre

Ajax-Benfica (martedì 25 novembre ore 21.30 in differita)

Come già accaduto prima della sosta, una partita sarà visibile su Cielo sempre gratis e in chiaro: si tratta di Ajax-Benfica. C'è però una differenza: la sfida, che prenderà il via alle 18.45 di martedì 25 novembre, sarà trasmessa in differita dalle 21.30 sempre di martedì.

Ajax-Benfica mette di fronte due squadre agli opposti rispetto ad Arsenal e Bayern: si tratta dei due fanalini di coda del girone di Champions League, con zero punti e quattro sconfitte su quattro per entrambe. Sia gli olandesi che i portoghesi hanno già cambiato allenatore proprio a causa del pessimo cammino europeo: a Lisbona qualche settimana fa è arrivato José Mourinho.

Così come TV8, anche Cielo è visibile gratis e senza abbonamento in tv e in streaming: basta accedere al canale numero 26 del Digitale Terrestre nel primo caso e al sito ufficiale dell'emittente nel secondo.