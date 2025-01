Amazon Prime Video ha scelto: trasmetterà Inter-Monaco nell'ultima giornata del girone di Champions League

La gara tra la formazione di Inzaghi e quella monegasca sarà visibile in diretta e in esclusiva su Prime Video: si gioca il 29 gennaio.

La Champions League vede il primo traguardo: scollinata anche la settima giornata della Fase Campionato, la massima competizione continentale per club si appresta a vivere l'ottava giornata. Quella decisiva.

L'Inter è quasi qualificata per gli ottavi di finale, il Milan ha allo stesso modo ottime chances di chiudere tra le prime otto, spera anche l'Atalanta. La Juventus con ogni probabilità dovrà accontentarsi di giocare gli spareggi, mentre il Bologna è eliminato da tutto.

Come sempre, tutte le partite verranno trasmesse in diretta tv e streaming. Ma quale di queste, con protagonista proprio una formazione italiana, sarà visibile in diretta e in esclusiva su Amazon Prime Video?