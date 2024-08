Puskas Akademia-Fiorentina dove vederla: Sky, NOW, DAZN o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Puskas FC Academy vs Fiorentina

Dopo il 3-3 dell'andata, la Fiorentina va a caccia del passa per il girone di Conference: dove vedere la partita contro la Puskas Akademia.

Si riparte dal 3-3 del Franchi. Dopo il pareggio della partita d'andata, la Fiorentina vola in Ungheria per sfidare la Puskas Akademia, con il girone di Conference League in palio. Dopo due finali perse negli ultimi due tornei, i viola di Palladino proveranno ad entrare nel torneo ancora una volta e vincerlo.

Visto il pari dell'andata, la Fiorentina deve vincere: in caso di parità in terra ungherese, infatti, si andrà ai supplementari ed eventualmente ai rigori per decidere la qualificata alla fase finale di Conference League.

Dove vedere Puskas Akademia-Fiorentina le formazioni della partita: in questa pagina tutti gli aggiornamenti.