Puskas Akademia-Fiorentina, cosa succede con lo 0-0, 1-1, 2-2 o 3-3: passano gli ungheresi o ci sono i supplementari? Il gol in trasferta vale doppio?

Un pari deludente in casa, al Franchi. La Fiorentina, finalista dell'ultima edizione di Conference League, non è andata oltre il 3-3 contro la Puskas Akademia nell'andata dei playoff per l'accesso alla fase a gironi. Un risultato deludente con il quale la squadra di Palladino dovrà fare i conti in Ungheria giovedì prossimo nel secondo round. Il 3-3 della gara d'andata lascia ancora tutto aperto in chiave qualificazione ai raggruppamenti di Conference League. Ma cosa serve alla Fiorentina per qualificarsi alla fase a gironi di Conference League? E cosa serve invece alla Puskas Akademia? Tutte le combinazioni e il regolamento. L'articolo prosegue qui sotto