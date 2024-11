Il pullman del Real Madrid è rimasto coinvolto in un incidente stradale, per fortuna senza gravi conseguenze. La squadra non era a bordo.

No, non è certo il miglior momento nella storia del Real Madrid. Come se non bastassero i deludenti risultati sul campo, ecco anche uno spiacevole contrattempo. Per fortuna senza gravi conseguenze.

Il pullman del club spagnolo, di rientro da Liverpool dopo la trasferta in Champions League, è rimasto coinvolto in un incidente stradale.

In seguito al tamponamento non risultano feriti, ma il mezzo è rimasto fermo in autostrada per effettuare i rilievi del caso.