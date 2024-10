Christian Pulisic apre le marcature in Milan-Brugge in grande stile: goal direttamente da calcio d'angolo, con traiettoria beffarda per Mignolet.

Christian Pulisic in goal da calcio d'angolo. È successo in Milan-Brugge, con lo statunitense in rete per l'1-0 direttamente dalla bandierina. Una traiettoria beffarda che non ha lasciato scampo a Mignolet, portando in vantaggio i rossoneri. L'articolo prosegue qui sotto