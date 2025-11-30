Pubblicità
Pubblicità
pulisic milan 2025 26 napoli 2.1 desk high impactGetty Images
Stefano Silvestri

Pulisic gioca Lazio-Milan di Coppa Italia? Come sta, le sue condizioni dopo l'infortunio e le parole di Allegri

L'americano ha saltato la prima partita tra Milan e Lazio, valida per il campionato: sarà in campo all'Olimpico nella sfida che darà accesso ai quarti di Coppa Italia?

Pubblicità

Dopo il derby, il Milan ha battuto anche la Lazio con lo stesso risultato: un altro 1-0. La differenza è che questa volta lo ha fatto senza la presenza di Christian Pulisic, ovvero uno dei suoi uomini più importanti.

Le due squadre, ironia del destino e scherzo del calendario, si ritroveranno ora di fronte in un'altra competizione: la Coppa Italia. Giovedì 4 dicembre Lazio e Milan si sfideranno all'Olimpico per gli ottavi di finale della competizione, gara secca che metterà in palio il passaggio ai quarti.

Pulisic ci sarà? Recupererà dall'infortunio che lo ha costretto a saltare Milan-Lazio di campionato? La situazione verso la Coppa Italia e le sue condizioni.

  • L'INFORTUNIO DI PULISIC

    Pulisic si è fermato nei giorni precedenti la gara di Serie A contro la Lazio a causa di un leggero affaticamento muscolare. E per questo motivo non è andato nemmeno in panchina sabato sera a San Siro, guardando i compagni imporsi per 1-0 grazie a una rete di Leao.

    In un primo momento il guaio muscolare di Pulisic sembrava non essere un ostacolo alla presenza di Pulisic contro la Lazio, ma così non è stato: l'ex Chelsea è stato dunque costretto a un altro stop dopo quello che gli aveva fatto saltare diverse partite prima della sosta di novembre.

    • Pubblicità

  • COME STA PULISIC

    La notizia proveniente da Milanello è che Pulisic sembra essere in progresso. Secondo Sky c'è ottimismo per la sua presenza giovedì sera all'Olimpico, anche se nella giornata di domenica il calciatore ha svolto appena un allenamento differenziato. I prossimi giorni potranno confermare o meno questa sensazione, ma intanto le possibilità che l'ex Chelsea si rimetta a disposizione di Allegri entro giovedì sono in crescita.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LE PAROLE DI ALLEGRI

    Lo stesso Massimiliano Allegri, dopo la concitata partita di campionato di sabato sera, si è sentito rivolgere da un giornalista presente alla conferenza stampa anche una domanda sullo stesso Pulisic. E ha risposto indicando in lunedì la giornata chiave per fare un punto concreto sulla situazione.

    "Come sta Pulisic? Lo sapremo lunedì", ha risposto laconicamente l'allenatore toscano, prima di cambiare argomento e concentrarsi sull'analisi della gara.

  • CHI GIOCHEREBBE AL POSTO DI PULISIC

    Nel caso Pulisic non recuperasse nemmeno per Lazio-Milan, o andasse inizialmente in panchina, sono due i favoriti per prenderne il posto in attacco accanto a Leao, che potrebbe essere confermato nonostante gli impegni ravvicinati: Christopher Nkunku e Ruben Loftus-Cheek.

    Il francese ha fatto coppia proprio con Leao contro la Lazio, senza brillare: la Coppa Italia potrebbe rappresentare una nuova chance di entrare definitivamente nel mondo Milan. RLC è invece entrato nel secondo tempo giocando nella posizione di mezzala, ma all'inizio del campionato ha ricoperto anche il ruolo della seconda punta.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Coppa Italia
Lazio crest
Lazio
LAZ
Milan crest
Milan
MIL