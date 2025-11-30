Pulisic gioca Lazio-Milan di Coppa Italia? Come sta, le sue condizioni dopo l'infortunio e le parole di Allegri

Dopo il derby, il Milan ha battuto anche la Lazio con lo stesso risultato: un altro 1-0. La differenza è che questa volta lo ha fatto senza la presenza di Christian Pulisic, ovvero uno dei suoi uomini più importanti.

Le due squadre, ironia del destino e scherzo del calendario, si ritroveranno ora di fronte in un'altra competizione: la Coppa Italia. Giovedì 4 dicembre Lazio e Milan si sfideranno all'Olimpico per gli ottavi di finale della competizione, gara secca che metterà in palio il passaggio ai quarti.

Pulisic ci sarà? Recupererà dall'infortunio che lo ha costretto a saltare Milan-Lazio di campionato? La situazione verso la Coppa Italia e le sue condizioni.