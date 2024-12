Pulisic entusiasta dell’avventura al Milan: “Sto amando ogni singolo secondo”

Christian Pulisic parla della sua esperienza al Milan e sul calcio statunitense spiega: “Siamo più vicini che mai”.

Christian Pulisic è, senza ombra di dubbio, uno dei migliori giocatori statunitensi di ogni tempo.

Dopo aver lasciato prestissimo gli Stati Uniti, si è consacrato ai massimi livelli vestendo prima le maglie di Borussia Dortmund e Chelsea ed ora del Milan.

Approdato in rossonero nell’estate del 2023, si è guadagnato fin da subito non solo un posto da titolare inamovibile prima con Stefano Pioli e poi con Paulo Fonseca, ma anche lo status di stella di prima grandezza della squadra.

Pulic, che in carriera ha vinto anche una Champions League, una Supercoppa Europea ed un Mondiale per Club con il Chelsea, intervenuto al 'Pat McAfee Show' ha parlato del momento che sta vivendo il calcio statunitense e della sua avventura in Italia.