Pulisic al centro delle discussioni negli Stati Uniti: "Ha finito la benzina?", "Non chiedetegli di essere ciò che non è"

Il giocatore del Milan ha deluso nelle due partite di CONCACAF Nations League, attirandosi le critiche: "Deve ricaricare le batterie".

Christian Pulisic si è presentato in Nazionale tirato a lucido: prima è stato decisivo nella rimonta del Milan a Lecce, poi anche contro il Como. A conferma di come per il secondo anno consecutivo sia lui, oggi assieme a Reijnders, l'uomo più continuo dei rossoneri.

Il problema è che, se nemo propheta in patria, attualmente la massima è valida anche per Pulisic. Che durante la sosta è tornato negli Stati Uniti per giocare un paio di partite, entrambe valide per la CONCACAF Nations League, diventando suo malgrado l'oggetto delle discussioni di tifosi e critici.

Colpa innanzitutto delle sconfitte rimediate dalla squadra di Mauricio Pochettino. E poi delle prestazioni poco soddisfacenti di colui che dovrebbe essere il suo uomo chiave: Pulisic, appunto. Un campione che, secondo la stampa locale, pare "aver finito la benzina".