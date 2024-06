Il giocatore del Milan è il grande protagonista del successo dei padroni di casa: finisce 2-0. Gara arbitrata dall'italiano Mariani.

Che Christian Pulisic sia una delle stelle della Copa America, non ci sono dubbi. Non sarà al livello di Lionel Messi, o come hype del gioiello Endrick, ma ha tutta l'intenzione di farsi valere. E non ha perso tempo a dimostrarlo.

Fantastico l'esordio nella competizione del giocatore del Milan: è stato lui l'assoluto protagonista del 2-0 con cui gli Stati Uniti padroni di casa hanno superato per 2-0 la Bolivia dell'ex romanista Antonio Carlos Zago, che come sempre - o quasi - si è presentata alla competizione con lo status di nazionale materasso.

Super goal e assist. Il tutto nel primo tempo. Così Pulisic si è presentato alla Copa America, prolungando di fatto anche fuori dall'Italia l'eccellente rendimento messo in mostra nella sua prima annata con la maglia del Milan.