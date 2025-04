PSG campione di Francia 2024/2025: Donnarumma & co. vincono la quarta Ligue 1 di fila

I parigini conquistano il tredicesimo campionato della loro storia, il quarto consecutivo: decisiva la vittoria di misura ottenuta contro l'Angers.

Il PSG, tanto per cambiare, l’ha fatto di nuovo: la squadra di Luis Enrique ha conquistato il titolo con ampio anticipo, ben prima rispetto alle previsioni di inizio stagione.

La partenza di Kylian Mbappé, che in molti pensavano potesse indebolire la squadra, non ha minimamente scalfito la solidità dei Les Parisiens. Anzi, il gruppo ha trovato nuova linfa, acquisendo ulteriore fiducia nei propri mezzi e mettendo in mostra un livello di gioco persino superiore rispetto alla scorsa annata.

A sancire la certezza aritmetica del trionfo in Ligue 1 è stato il successo casalingo contro l’Angers: una vittoria dal sapore speciale, che ha permesso a Luis Enrique di festeggiare il titolo proprio al Parco dei Principi, di fronte al proprio pubblico. Un finale perfetto per una cavalcata pressoché impeccabile.