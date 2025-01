PSG-Manchester City dove vederla: Sky, NOW, Prime Video o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Grandissima sfida in Champions tra PSG e Manchester City: in palio la qualificazione ai Playoff, Guardiola e Luis Enrique rischiano.

Torna la Champions League per le ultime due partite della prima fase a girone unico che si concluderà a gennaio e il calendario mette contro due super potenze del calcio mondiale, PSG e Manchester City.

Oltre ad essere una sfida di grande fascino è anche una partita fondamentale per il proseguo delle due squadre in Europa. PSG e City infatti sono tra le delusioni della Champions in questa prima fase e si stanno giocando l'accesso ai Playoff; entrambe sono già sicure invece di non rientrare tra le prime 8 in classifica.

La squadra di Pep Guardiola si trova attualmente dentro la zona utile per accedere al prossimo turno con 8 punti, uno in più del PSG. Di seguito tutte le informazioni sulla partita e le probabili formazioni.