PSG-Girona in chiaro e gratis mercoledì 18 settembre: dove si vedrà la partita in diretta tv

Paris Saint-Germain vs Girona

La gara tra la formazione francese e quella spagnola sarà visibile anche senza un abbonamento: ecco dove.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

PSG-Girona sarà visibile anche in chiaro: è questa la partita scelta da Sky, emittente che detiene i diritti tv di 185 partite su 203 della Champions League, per essere messa a disposizione anche di chi non possiede un abbonamento.

La gara ha un valore storico: si tratta della prima volta assoluta in Champions del Girona, formazione che nello scorso campionato di Liga ha lottato a lungo per il titolo, "accontentandosi" poi di una leggendaria qualificazione alla più importante competizione europea per club.

PSG-Girona si giocherà nella serata di mercoledì 18 settembre, con calcio d'inizio alle ore 21: il match andrà dunque in scena in contemporanea con Manchester City-Inter.

Ma dove si potrà vedere in chiaro la sfida del Parco dei Principi?