Il PSG è sempre un disastro in Champions League, allo stato attuale sarebbe eliminato da ogni torneo europeo: è tra le peggiori

Quattro punti in cinque partite, appena tre goal segnati: il PSG ha sempre faticato in Champions e il 2024/2025 lo conferma.

Appare veramente difficile capire come anno dopo anno il PSG venga messo tra le favorite della Champions League. Nonostante una sola finale giocata dall'arrivo di Al-Khelaifi e della proprietà qatariota, con nessun successo continentale ottenuto, la squadra francese è considerata sempre in prima fila per cambiare la propria storia.

Eppure le stagioni si susseguono senza grossi risultati e delusioni cocenti, nonostante mercati roboanti e acquisti importanti. Il PSG si aspetta risultati immediati, cosa veramente difficile per una squadra che in teoria avrebbe bisogno di programmazione per poter vincere la tanto agognata Champions: una proprietà così ricca, però, non vuole aspettare.

In ogni caso, sembra doverlo fare comunque, visto che anche il 2024/2025 rischia di essere una debacle assoluta, tra le peggiori nella storia del nuovo corso PSG. Dopo cinque partite del gruppo unico, infatti, la squadra francese non è tra le migliori otto che conquistano un posto agli ottavi e nè tra le successive sedici pronte a lottare negli spareggi successivi al girone.