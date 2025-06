PSG-Botafogo dove vederla: DAZN, Mediaset o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni

PSG e Botafogo avversarie nella 2ª giornata del Gruppo B del Mondiale per Club: formazioni e dove poterla vedere in diretta tv e streaming.

Sfida al vertice del raggruppamento B del Mondiale per Club. Dopo aver schiantato 4-0 l’Atletico Madrid nel match d’esordio, i campioni d’Europa in carica del PSG affrontano il Botafogo nella seconda giornata della fase a gironi.

I brasiliani dal canto loro hanno iniziato la competizione nel migliore modo possibile, ovvero battendo per 2-1 i Seattle Sounders. Il match del Rose Bowl di Pasadena mette dunque in palio tre punti che potrebbero già dire tantissimo per entrambe le squadre in ottica qualificazione agli ottavi di finale.

Tutte le info su PSG-Botafogo: le formazioni e dove guardare la partita in tv e streaming.