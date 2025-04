PSG-Aston Villa 3-1, pagelle e tabellino: Kvaratskhelia incontenibile, il 'Dibu' Martinez salva il possibile

Paris Saint-Germain vs Aston Villa

I parigini vincono il match di andata grazie alle prestazioni super di Kvaratskhelia e Doué: ora la semifinale è ad un passo.

Il PSG non sbaglia e ottiene la vittoria nel match di andata dei quarti di finale di Champions League contro l'Aston Villa, rimontando lo svantaggio iniziale.

I padroni di casa sembrano aver fin da subito in mano il pallino del match, schiacciando gli avversari ma venendo fermati in più occasioni dal fischiatissimo 'Dibu' Martinez. La gara si sblocca però a sorpresa con la rete degli inglesi, che recuperano alto approfittando dell'errore di Nuno Mendes e realizzando con Rogers, che deve solo spingere a porta vuota. La formazione di Luis Enrique non ci sta e trova subito il pari con un eurogoal di Doué, che trova una traiettoria questa volta imparabile dal portiere dell'Argentina.

Nella ripresa i padroni di casa tornano a dominare ed un super Kvaratskhelia guida la squadra a suon di giocate: l'ex Napoli trova anche un super goal dopo una serpentina ed un mancino imparabile all'incrocio dei pali. I parigini continuano a spingere il piede sull'acceleratore per tutto il secondo tempo, ma trovano il definitivo 3-1 soltanto in pieno recupero, con la rete di Nuno Mendes. Al Villa Park si ripartirà dal duplice vantaggio per i francesi.