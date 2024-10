Problema al ginocchio per Dovbyk: in dubbio per Roma-Torino, chi può giocare al suo posto e le possibili alternative

L'attaccante ucraino non si è allenato ieri: può saltare la sfida di questa sera contro il Torino, decisivo il test di questa mattina.

In casa Roma è scattato l’allarme Artem Dovbyk. Il centravanti ucraino non si è allenato ieri a causa del solito problema al ginocchio che lo ha condizionato nell’ultimo periodo e che lo mette in dubbio in vista della sfida di questa sera contro il Torino all’Olimpico.

L’ex Girona vuole stringere i denti ed esserci in una sfida delicatissima per i giallorossi, alla luce degli ultimi risultati e del clima teso che sta vivendo lo spogliatoio e l’ambiente.

Ivan Juric sta pensando a delle alternative da poter attuare nel caso in cui dovesse arrivare il forfait forzato di Artem Dovbyk a poche ore dal fischio d’inizio della gara valida per la decima giornata del campionato di Serie A.