Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Dybala RomaGetty Images
Vittorio Rotondaro

Probabili formazioni Torino-Roma: chi gioca titolare e le ultime su Adams, Zapata, Pellegrini, Ferguson e Dybala

Roma di scena sul campo del Torino nel 21° turno di Serie A: le scelte di formazione di Baroni e Gasperini.

Pubblicità

La Roma vuole dare continuità al successo ottenuto contro il Sassuolo: per i ragazzi di Gasperini ci sarà da superare l'ostacolo Torino nella ventunesima giornata di Serie A.

Giallorossi a quota 39 punti e in piena lotta per un posto nella prossima Champions League, granata chiamati a ripetere l'impresa firmata proprio ai danni dei capitolini, eliminati all'Olimpico agli ottavi di Coppa Italia pochi giorni fa.

Di seguito tutte le scelte di formazione dei tecnici Baroni e Gasperini per la sfida in programma alle ore 18 di domenica 18 gennaio.

  • PROBABILE FORMAZIONE TORINO

    Baroni col dubbio Adams-Zapata: scozzese in pole per giocare dal primo minuto accanto a Simeone. Casadei più di Ilkhan a centrocampo, Ismajli può partire dalla panchina.

    TORINO (3-4-1-2): Paleari; Tameze, Maripan, Coco; Lazaro, Gineitis, Casadei, Pedersen; Vlasic; Simeone, Adams. All. Baroni.

    • Pubblicità

  • PROBABILE FORMAZIONE ROMA

    Gasperini ritrova Pellegrini, tornato ad allenarsi col resto del gruppo: l'ex Sassuolo partirà però dalla panchina. Tornerà dal 1' Ndicka, rientrato dalla Coppa d'Africa. Non ancora al meglio Ferguson: Dybala 'falso 9', con Soulé ed El Shaarawy a supporto.

    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Wesley, Koné, Cristante, Celik; Soulé, El Shaarawy; Dybala. All. Gasperini.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • DOVE VEDERE TORINO-ROMA IN TV E STREAMING

    Torino-Roma sarà trasmessa da DAZN tramite l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco, devici portatili e dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box.

    Abbonati a DAZNScopri le migliori offerte

    Abbonati a SKY SportScopri le migliori offerte

    Sfida visibile anche su Sky ai seguenti canali: Sky Sport Calcio (numero 202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).

    Abbonati a NOWScopri le migliori offerte

    Per gli abbonati Sky è disponibile il servizio streaming Sky Go, a loro dedicato; l'alternativa è l'acquisto del 'Pass Sport' di NOW.

  • IL MATCH DELL'ANDATA: SUCCESSO GRANATA

    Il Torino è la 'bestia nera' della Roma in questa stagione: oltre che col passo falso rimediato in Coppa Italia, i giallorossi hanno dovuto fare i conti anche col k.o. (sempre all'Olimpico) dell'andata.

    A decidere l'incontro fu il bel goal del 'Cholito' Simeone, che mise la firma sulla prima battuta d'arresto in campionato dei giallorossi alla terza giornata.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Torino crest
Torino
TOR
Roma crest
Roma
ROM
0