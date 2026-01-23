Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
BerardiGetty Images
Francesco Schirru

Probabili formazioni Sassuolo-Cremonese, Berardi gioca? I titolari e le ultime su Koné e Sanabria

Sassuolo e Cremonese aprono la domenica di Serie A scendendo in campo alle ore 12:30. Quali saranno i ventidue scelti da Grosso e Nicola?

Pubblicità

Partite benissimo, ora Sassuolo e Cremonese si sono impanate a metà classifica, con le varie squadre nella zona calda oramai vicinissime alla loro posizione. La partita del Mapei, che alle 12:30 apre la domenica di Serie A, è fondamentale per una delle due, considerando la possibilità di tornare al successo dopo un periodo complicato: nessuno dei due team ha conquistato i tre punti negli ultimi cinque turni.

Grosso sorride, ha recuperato Berardi, ma il capitano del Sassuolo sarà comunque in panchina dopo i due mesi passati ai box per uno stiramento alla coscia. Dall'altra parte Nicola recupera Pezzella dopo la squalifica, in campo dal 1' sulla fascia sinistra della Cremonese.

A 23 punti, Sassuolo e Cremonese devono pensare a salvarsi prima di considerare nuovamente l'eventuale sogno europeo, attualmente ben distante senza una vera svolta in grado di far ripartire la caccia alla Conference.

  • SASSUOLO-CREMONESE, LA PROBABILE FORMAZIONE DEL SASSUOLO

    SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Lipani; Fadera, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.

    Squalificati: nessuno | Indisponibili: Boloca, Candé, Pieragnolo, Romagna, Volpato

    Ballottaggi: Vranckx 60%-Koné 40%

    • Pubblicità

  • SASSUOLO-CREMONESE, LA PROBABILE FORMAZIONE DELLA CREMONESE

    CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Grassi, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola.

    Squalificati: nessuno | Indisponibili: Payero, Sanabria, Sarmiento

    Ballottaggi: Barbieri 55%-Floriani 45%

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • DOVE VEDERE SASSUOLO-CREMONESE IN TV

    Come tutte le partite delle 12:30, anche Sassuolo-Cremonese si può vedere in diretta tv e streaming solamente via DAZN, tramite app e sito ufficiale.

    Chi ha attivato Zona DAZN può comunque seguire la sfida tra Sassuolo e Cremonese del 25 gennaio anche su Sky e precisamente sul canale numero 214 del satellite, denominato DAZN 1.

  • I PRECEDENTI TRA SASSUOLO E CREMONESE

    La partita di domenica è la numero 13 tra Sassuolo e Cremonese, la prima dopo il 3-2 dell'andata in favore della squadra lombarda.

    La Cremonese ha ottenuto il sesto successo nel match di agosto, mentre il Sassuolo è fermo a quattro. Completano i dati dei precedenti anche tre pareggi, con 23 goal a 17 in favore dei grigi.

    L'ultima vittoria del Sassuolo è arrivata nel marzo 2023, sempre in Serie A.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
Cremonese crest
Cremonese
CRE
0