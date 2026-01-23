Probabili formazioni Sassuolo-Cremonese, Berardi gioca? I titolari e le ultime su Koné e Sanabria

Partite benissimo, ora Sassuolo e Cremonese si sono impanate a metà classifica, con le varie squadre nella zona calda oramai vicinissime alla loro posizione. La partita del Mapei, che alle 12:30 apre la domenica di Serie A, è fondamentale per una delle due, considerando la possibilità di tornare al successo dopo un periodo complicato: nessuno dei due team ha conquistato i tre punti negli ultimi cinque turni.

Grosso sorride, ha recuperato Berardi, ma il capitano del Sassuolo sarà comunque in panchina dopo i due mesi passati ai box per uno stiramento alla coscia. Dall'altra parte Nicola recupera Pezzella dopo la squalifica, in campo dal 1' sulla fascia sinistra della Cremonese.

A 23 punti, Sassuolo e Cremonese devono pensare a salvarsi prima di considerare nuovamente l'eventuale sogno europeo, attualmente ben distante senza una vera svolta in grado di far ripartire la caccia alla Conference.