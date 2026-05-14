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Giovane NapoliGetty Images
Leonardo Gualano

Probabili formazioni Pisa-Napoli: chi gioca titolare e le ultime su Moreo, Stojikovic, Giovane e Alisson Santos

Serie A
Pisa vs Napoli
Pisa
Napoli

Il Pisa ospita il Napoli nel 37° turno del campionato di Serie A: tutto sulle formazioni del match.

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Una sola vittoria per centrare quello che è diventato il grande obiettivo stagionale: la qualificazione alla prossima Champions League.

Il Napoli, nel trentasettesimo turno di campionato cercherà, sul campo del Pisa, gli ultimi tre punti che gli mancano per far suo uno dei tre pass ancora a disposizione, senza dover aspettare notizie positive dalle partite che vedranno coinvolte le sue dirette concorrenti.

I partenopei, che sono reduci dalla sconfitta interna patita contro il Bologna, saranno dunque chiamati a ripartire contro un avversario che ha perso le ultime sette partite e che è già certo della retrocessione in Serie B.

In questa pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di Pisa-Napoli.

  • PROBABILE FORMAZIONE PISA

    Hijlemarknon potrà contare sugli squalificati Bozhinov e Loyola, oltre che sugli infortunati Denoon, Coppola e Tramoni. Calabresi è dunque pronto a tornare titolare in difesa, mentre a destra è ballottaggio tra Leris e Touré. Vural più di Hojhlot in mediana, mentre in attacco dovrebbe essere Stojikovic la spalla di Moreo.

    PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Akinsanmiro, Marin, Vural, Angori; Moreo, Stojikovic. All. Hijlemark.

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  • PROBABILE FORMAZIONE NAPOLI

    Conte si affiderà al consueto 3-4-2-1 nel quale Di Lorenzo, Rrahmani ed uno tra Buongiorno e Juan Jesus andranno a comporre il terzetto di difesa. Ballottaggio tra Gutierrez e Olivera a sinistra, mentre Giovane e Vergara si contendono uno dei due posti alle spalle dell'unica punta Hojlund.

    NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Spinazzola, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Giovane, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte.

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  • INDISPONIBILI PISA

    SQUALIFICATI

    Bozhinov

    Loyola

    INFORTUNATI

    Denoon

    Coppola

    Tramoni

  • INDISPONIBILI NAPOLI

    SQUALIFICATI

    Politano

    INFORTUNATI

    Lukaku

    Neres

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Serie A
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