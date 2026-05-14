Probabili formazioni Pisa-Napoli: chi gioca titolare e le ultime su Moreo, Stojikovic, Giovane e Alisson Santos

Una sola vittoria per centrare quello che è diventato il grande obiettivo stagionale: la qualificazione alla prossima Champions League.

Il Napoli, nel trentasettesimo turno di campionato cercherà, sul campo del Pisa, gli ultimi tre punti che gli mancano per far suo uno dei tre pass ancora a disposizione, senza dover aspettare notizie positive dalle partite che vedranno coinvolte le sue dirette concorrenti.

I partenopei, che sono reduci dalla sconfitta interna patita contro il Bologna, saranno dunque chiamati a ripartire contro un avversario che ha perso le ultime sette partite e che è già certo della retrocessione in Serie B.

In questa pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di Pisa-Napoli.