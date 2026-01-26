Goal.com
Pellegrini Roma
Vittorio Rotondaro

Probabili formazioni Panathinaikos-Roma: chi gioca titolare e le ultime su Calabria, Renato Sanches, Pisilli, Soulé, Pellegrini e Malen

Roma di scena sul campo del Panathinaikos per andare a caccia degli ottavi di Europa League: le scelte di formazione di Benitez e Gasperini.

La Roma ha ben chiara la missione da compiere in quel di Atene: vincere contro il Panathinaikos per avere la certezza della qualificazione diretta agli ottavi di finale di Europa League.

I greci, al contrario, sanno già di dover passare giocoforza dai playoff di febbraio: due partite in più che i ragazzi di Gasperini sperano di evitare per non intasare ulteriormente il calendario.

Di seguito le scelte di formazione di Rafa Benitez e Gian Piero Gasperini per il match in programma giovedì sera alle 21:00.

  • PROBABILE FORMAZIONE PANATHINAIKOS

    Tanti ex Serie A tra le fila dei greci: oltre al tecnico Benitez, sono presenti anche il portiere Lafont, l'ex capitano milanista Calabria, l'ex romanista Renato Sanches e l'esterno Kyriakopoulos. Assente lo squalificato Swiderski, nel 2024 al Verona.

    PANATHINAIKOS (3-4-2-1): Lafont; Ingason, Touba, Palmer-Brown; Calabria, Renato Sanches, Chirivella, Kyriakopoulos; Bakasetas, Pellistri; Pantovic. All. Rafa Benitez.

  • PROBABILE FORMAZIONE ROMA

    Ancora indisponibili Robinio Vaz e Malen: potranno dare una mano alla causa in Europa a partire dalla fase a eliminazione diretta. Ferguson terminale offensivo di riferimento, Soulé e Pellegrini a sostegno. Pisilli sostituto dell'infortunato Koné. Al centro della difesa possibile turno di riposo per Ndicka e chance per Ziolkowski.

    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Ghilardi; Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, Pellegrini; Ferguson. All. Gasperini.

  • DOVE VEDERE PANATHINAIKOS-ROMA IN TV E STREAMING

    Panathinaikos-Roma si potrà seguire su Sky ai seguenti canali: Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252).

    Sky Go è il servizio streaming riservato agli abbonati; su NOW, invece, si potrà assistere alla partita attivando il 'Pass Sport' presente sul sito.

  • DIFFIDATI E SQUALIFICATI PANATHINAIKOS

    DIFFIDATI

    • Bakasetas
    • Touba

    SQUALIFICATI

    • Swiderski
  • DIFFIDATI E SQUALIFICATI ROMA

    DIFFIDATI

    • Celik
    • Hermoso
    • Mancini
    • Ndicka

    SQUALIFICATI

    Nessuno

