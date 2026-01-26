Probabili formazioni Panathinaikos-Roma: chi gioca titolare e le ultime su Calabria, Renato Sanches, Pisilli, Soulé, Pellegrini e Malen

Ancora indisponibili Robinio Vaz e Malen: potranno dare una mano alla causa in Europa a partire dalla fase a eliminazione diretta. Ferguson terminale offensivo di riferimento, Soulé e Pellegrini a sostegno. Pisilli sostituto dell'infortunato Koné. Al centro della difesa possibile turno di riposo per Ndicka e chance per Ziolkowski.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Ghilardi; Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, Pellegrini; Ferguson. All. Gasperini.