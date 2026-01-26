Probabili formazioni Panathinaikos-Roma: chi gioca titolare e le ultime su Calabria, Renato Sanches, Pisilli, Soulé, Pellegrini e Malen

La Roma ha ben chiara la missione da compiere in quel di Atene: vincere contro il Panathinaikos per avere la certezza della qualificazione diretta agli ottavi di finale di Europa League.
I greci, al contrario, sanno già di dover passare giocoforza dai playoff di febbraio: due partite in più che i ragazzi di Gasperini sperano di evitare per non intasare ulteriormente il calendario.
Di seguito le scelte di formazione di Rafa Benitez e Gian Piero Gasperini per il match in programma giovedì sera alle 21:00.