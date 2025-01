Formazioni Napoli-Juventus: chi gioca titolare e le ultime su Olivera, Spinazzola, Neres, Cambiaso, Nico Gonzalez, Vlahovic e Kolo Muani

Stasera Juventus contro Napoli, big match delle ore 18:00. Kolo Muani convocato, Olivera infortunato e fuori dai titolari di Conte.

Napoli contro Juventus al Maradona. Stasera il calcio italiano si concentra sulla grande sfida tra la capolista azzurra e la squadra più tifata del paese, per un match che potrebbe avvicinare i bianconeri al primo posto rilanciandola in chiave Scudetto o in alternativa allontanarla in maniera netta dalla vetta della graduatoria. Una vetta a cui guardano anche le altre contendenti, interessate a capire se il Napoli frenerà o meno.

Nella giornata di oggi, alle 18:00, il Napoli ospita la Juventus consapevole di dover vincere per la battaglia Scudetto contro Inter e Atalanta, attualmente le vere contendenti al titolo: lo farà senza Olivera, infortunato alla vigilia del match.

Dall'altra parte invece entrano tra i convocati i due nuovi bianconeri arrivati a gennaio, Kolo Muani e Alberto Costa. Regolarmente presente anche Vlahovic, già in campo nell'ultima parte di gara a Brugge.