Formazioni ufficiali Lecce-Torino: chi gioca titolare e le ultime su Stulic, Camarda, Paleari, Israel e Adams

Lecce-Torino sarà visibile su DAZN grazie all'app scaricabile su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box.

App fruibile anche su device portatili come smartphone e tablet; da browser basterà accedere al sito ufficiale inserendo le credenziali del proprio abbonamento.

Lecce-Torino in onda anche su DAZN1, canale numero 214 di Sky.