Formazioni ufficiali Lecce-Torino: chi gioca titolare e le ultime su Stulic, Camarda, Paleari, Israel e Adams

Scontro tra due squadre stazionanti nella seconda metà della classifica all'ora di pranzo della domenica del 13° turno di Serie A: da una parte il Lecce, dall'altra il Torino.
I salentini hanno conquistato un bottino di dieci punti e vogliono tenersi fuori dalla zona retrocessione: magari con un risultato positivo che cancelli il k.o. andato in scena all'Olimpico contro la Lazio.
Granata avanti di quattro lunghezze, a caccia però di una vittoria che manca da un mese, dal 2-1 rifilato al Genoa grazie a un eurogoal di Maripan nel finale.
In questa pagina troverete tutto ciò che serve sapere sulle formazioni di Lecce e Torino: le scelte di Di Francesco e Baroni per la sfida del 'Via del Mare'.