Formazioni ufficiali Lecce-Torino: chi gioca titolare e le ultime su Stulic, Camarda, Paleari, Israel e Adams

Lecce e Torino aprono la domenica di Serie A: le scelte di formazione dei due tecnici Di Francesco e Baroni.

Scontro tra due squadre stazionanti nella seconda metà della classifica all'ora di pranzo della domenica del 13° turno di Serie A: da una parte il Lecce, dall'altra il Torino.

I salentini hanno conquistato un bottino di dieci punti e vogliono tenersi fuori dalla zona retrocessione: magari con un risultato positivo che cancelli il k.o. andato in scena all'Olimpico contro la Lazio.

Granata avanti di quattro lunghezze, a caccia però di una vittoria che manca da un mese, dal 2-1 rifilato al Genoa grazie a un eurogoal di Maripan nel finale.

In questa pagina troverete tutto ciò che serve sapere sulle formazioni di Lecce e Torino: le scelte di Di Francesco e Baroni per la sfida del 'Via del Mare'.

  • FORMAZIONE UFFICIALE LECCE

    Coulibaly in pole su Helgason per una maglia a centrocampo, Morente più di Banda. In attacco dovrebbe toccare anche a Stulic, favorito su Camarda per agire al centro del tridente.

    LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic, Banda. All. Di Francesco.

  • FORMAZIONE UFFICIALE TORINO

    La novità più importante in casa granata è il recupero di Adams, assente contro il Como a causa di una gastroenterite. Pronto anche il ritorno di Israel tra i pali, come annunciato da Baroni in conferenza. Masina insidia Coco in difesa, dove non ci sarà Ismajli.

    TORINO (3-5-2): Israel; Tameze, Coco, Maripan; Pedersen, Casadei, Asllani, Gineitis, Nkounkou; Vlasic, Adams, . All. Baroni.

  • DOVE VEDERE LECCE-TORINO IN TV E STREAMING

    Lecce-Torino sarà visibile su DAZN grazie all'app scaricabile su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box.

    App fruibile anche su device portatili come smartphone e tablet; da browser basterà accedere al sito ufficiale inserendo le credenziali del proprio abbonamento.

    Lecce-Torino in onda anche su DAZN1, canale numero 214 di Sky.

  • ARBITRO LECCE-TORINO: LA DESIGNAZIONE COMPLETA

    • Arbitro: Mariani
    • Assistenti: Colarossi e Ricci
    • Quarto uomo: Sacchi
    • VAR: Marini
    • AVAR: Fourneau
