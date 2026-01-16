Pubblicità
Vittorio Rotondaro

Probabili formazioni Lazio-Como: chi gioca titolare e le ultime su Zaccagni, Noslin, Ratkov, Rodriguez e Baturina

Lazio-Como chiude la ventunesima giornata di Serie A: le scelte di formazione di Sarri e Fabregas per la sfida serale del lunedì.

Il secondo turno del girone di ritorno della Serie A 2025/26 si completa con una partita decisamente interessante, in particolare sotto l'aspetto tecnico: la Lazio di Sarri ospita il Como di Fabregas.

Vittoria col minimo scarto per i capitolini che, in quel di Verona, hanno esultato grazie all'autorete di Nelsson; lariani battuti per la prima volta in stagione al 'Sinigaglia', dove il Milan è passato grazie ai miracoli di Maignan e alla doppietta di Rabiot.

In questa pagina tutto l'occorrente per rimanere aggiornati su Lazio-Como: dalle probabili formazioni a come seguire l'incontro in diretta tv e streaming.

  • PROBABILE FORMAZIONE LAZIO

    Squalifica scontata per Zaccagni, pronto a tornare nell'undici titolare della Lazio: sull'out opposto, Isaksen è favorito su Cancellieri. Ballottaggio al centro del tridente d'attacco: Noslin in pole sul nuovo arrivo Ratkov. Altra presenza dal 1' per Taylor.

    LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Cataldi, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Sarri.

  • PROBABILE FORMAZIONE COMO

    Baturina può partire dalla panchina: ballottaggio serrato con Vojvoda. Rodriguez sull'out mancino, Nico Paz al centro della trequarti alle spalle di Douvikas. Diego Carlos può affiancare Ramon a discapito di Kempf.

    COMO (4-2-3-1): Butez; Van Der Brempt, Ramon, Diego Carlos, Moreno; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas.

  • DOVE VEDERE LAZIO-COMO IN TV E STREAMING

    Lazio-Como sarà trasmessa in esclusiva da DAZN sull'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation), device mobili e dispositivi come Amazon Fire TV Stick, TIMVISION Box e Google Chromecast.

    Da browser sarà necessario loggarsi sul sito ufficiale di DAZN con le credenziali del proprio abbonamento.

    Lazio-Como si potrà vedere anche su DAZN 1, canale numero 214 di Sky.

  • ARBITRO LAZIO-COMO: LA DESIGNAZIONE COMPLETA

    • Arbitro: Fabbri
    • Assistenti: Perrotti e Cavallina
    • Quarto ufficiale: Feliciani
    • VAR: Maggioni
    • AVAR: Maresca
