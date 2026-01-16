Probabili formazioni Lazio-Como: chi gioca titolare e le ultime su Zaccagni, Noslin, Ratkov, Rodriguez e Baturina

Lazio-Como sarà trasmessa in esclusiva da DAZN sull'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation), device mobili e dispositivi come Amazon Fire TV Stick, TIMVISION Box e Google Chromecast.

Da browser sarà necessario loggarsi sul sito ufficiale di DAZN con le credenziali del proprio abbonamento.

Lazio-Como si potrà vedere anche su DAZN 1, canale numero 214 di Sky.