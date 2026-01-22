Pubblicità
Michael Di Chiaro

Probabili formazioni Como-Torino: chi gioca titolare e le ultime su Douvikas, Baturina, Nico Paz, Simeone e Ngonge

Il Como riceve il Torino nella 22esima giornata di Serie A: tutti gli aggiornamenti sulle scelte di formazione di Fabregas e Baroni.

Como e Torino si affrontano in occasione della giornata numero 22 del campionato di Serie A.

I lariani, reduci dalla strepitosa vittoria per 0-3 sul campo della Lazio, puntano ad accorciare ulteriormente la classifica e la distanza dalla zona Champions magari approfittando degli scontri diretti (Juve-Napoli e Roma-Milan) tra le squadre che li precedono in classifica. Granata, invece, chiamati al riscatto dopo il ko interno con la Roma.

Di seguito tutte le ultime sulle scelte di formazione di Cesc Fabregas e Marco Baroni.

  • PROBABILE FORMAZIONE COMO

    Ritorno dal 1' per Douvikas, alle sue spalle Rodriguez, Nico Paz e Baturina. Dubbi sulle corsie laterali difensive: Smolcic e Valle sono in vantaggio su Van der Brempt e Moreno.


    COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Rodriguez, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas.


  • PROBABILE FORMAZIONE TORINO

    Baroni dovrà fare a meno di Aboukhlal e Gineitis: spazio per Casadei e Pedersen. Davanti Ngonge è in leggera pole su Simeone per affiancare Adams.

    TORINO (3-4-1-2): Paleari; Tameze, Ismajli, Coco; Lazaro, Casadei, Ilkhan, Pedersen; Vlasic; Ngonge, Adams. All. Baroni.


  • INDISPONIBILI COMO

    INFORTUNATI 

    • Addai
    • Diao
    • Goldaniga
    • Morata

  • INDISPONIBILI TORINO

    INFORTUNATI

    • Aboukhlal
    • Gineitis
    • Ilic
    • Masina
    • Schuurs
