Ritorno dal 1' per Douvikas, alle sue spalle Rodriguez, Nico Paz e Baturina. Dubbi sulle corsie laterali difensive: Smolcic e Valle sono in vantaggio su Van der Brempt e Moreno.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Rodriguez, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas.