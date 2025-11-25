AFP
Probabili formazioni Champions League, giornata 4: Bodo Glimt-Juventus, Chelsea-Barcellona, Napoli-Qarabag, Arsenal-Bayern, Atletico Madrid-Inter, Eintracht Francoforte-Atalanta, PSG-Tottenham, titolari, infortunati e squalificati
Pubblicità
FORMAZIONI UFFICIALI AJAX-BENFICA
AJAX (4-2-3-1): Pasveer; Regeer, Sutalo, Baas, Wijndal; Klaassen, Itakura, Taylor; Bounida, Weghorst, Godts.
BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Dedic, Antonio Silva, Otamendi, Dahl; Barrenechea, Rios; Aursnes, Barreiro, Sudakov; Pavlidis.
FORMAZIONI UFFICIALI GALATASARAY-UNION SAINT GILLOISE
GALATASARAY (4-2-3-1): Cakir; Sallai, Sanchez, Bardakci, Jakobs; Gabriel Sara, Torreira; Sané, Gundogan, Baris Yilmaz; Icardi.
UNION SG (3-4-1-2): Scherpen; Mac Allister, Burgess, Skyes; Khalaili, Zorgane, Van De Perre, Niang; El Hadji; Florucz, David.
- PubblicitàPubblicità
FORMAZIONI UFFICIALI MARSIGLIA-NEWCASTLE
MARSIGLIA (4-2-3-1): Rulli; Weah, Pavard, Balerdi, Emerson; Vermeer, Hojbjerg; Greenwood; Bakola, Paixao; Aubameyang.
NEWCASTLE (4-3-3): Pope: Livramento, Thiaw, Schar, Burn; Guimaraes, Tonali, Willock; Murphy, Gordon, Barnes.
FORMAZIONI UFFICIALI NAPOLI-QARABAG
NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Neres, Hojlund, Lang. All. Conte
QARABAG (4-2-3-1): Kochalski; Silva, Mustafazada, Medina, Jafarquliyev; Bicalho, Jankovic; Andrade, Zoubir, Addai; Duran. All. Qurbanov
- PubblicitàPubblicità
FORMAZIONI UFFICIALI SLAVIA PRAGA-ATHLETIC BILBAO
SLAVIA PRAGA (3-4-3): Stanek; David Moses, Zima, Chaloupek; Doudera, Zafeiris, Sadilek, Mbodji; Provod, Chory, Sanyang.
ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Simon; Jesus Areso, Pareses, Vivian, Boiro; Rego, De Galarreta; Berenguer, Sancet, Navarro; Guruzeta.
FORMAZIONI UFFICIALI MANCHESTER CITY-BAYER LEVERKUSEN
MANCHESTER CITY (4-3-3): Trafford; Khusanov, Stones, Aki, Ait-Nouri; Reijnders, Nico Gonzalez, Lewis; Bobb, Marmoush, Savinho.
BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Flekken; Quansah, Bade, Belocian; Poku, Maza, Aleix Garcia, Grimaldo; Kofane, Tillman; Schick.
- PubblicitàPubblicità
FORMAZIONI UFFICIALI BORUSSIA DORTMUND-VILLARREAL
BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Anselmino, Anton, Schlotterbeck; Yan Couto, Sabitzer, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Brandt; Guirassy.
VILLARREAL (4-4-2): Luiz Junior; Mourino, Renato Veiga, Foyth, Cardona; Comesana, Gueye, Partey, Buchanan; Pepe, Oluwaseyi.
FORMAZIONI UFFICIALI CHELSEA-BARCELLONA
CHELSEA (4-2-3-1): Robert Sanchez; Gusto, Fofana, Calobah, Cucurella; Moises Caicedo, James; Estevao, Fernandez, Garnacho; Pedro Neto.
BARCELLONA (4-3-3): Joan Garcia; Koundé, Cubarsì, Araujo, Balde; De Jong, Eric Garcia, Fermin Lopez; Yamal, Lewandowski, Ferran Torres.
- PubblicitàPubblicità
FORMAZIONI UFFICIALI BODO GLIMT-JUVENTUS
BODO GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjøvold, Bjørtuft, Aleesami, Bjørkan; Brunstad Fet, Berg, Evjen; Maata, Høgh, Blomberg.
JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Adzic, McKennie; Conceicao, Miretti; Openda.
PROBABILI FORMAZIONI PAFOS-MONACO
PAFOS (4-3-3): Michail; Bruno, Luckassen, David Luiz, Sema; Sunjic, Goldar, Pepe; Orsic, Dragomir, Quina.
Squalificati: Correia | Infortunati: nessuno
MONACO (3-4-3): Kohn; Teze, Kehrer, Caio Henrique; Diatta, Coulibaly, Zakaria, Ouattara; Akliouche, Ilenikhena, Ansu Fati.
Squalificati: nessuno | Infortunati: Dier, Mawissa
- PubblicitàPubblicità
PROBABILI FORMAZIONI COPENAGHEN-KAIRAT ALMATY
COPENAGHEN (4-4-2): Kotarski; Suzuki, Gabriel Pereira, Hatzidiakos, Lopez; Larsson, Lerager, Clem, Achouri; Moukoko, Elyounoussi.
Squalificati: nessuno | Infortunati: Delaney, Meling, Hojer, Mattsson, Huescas
KAIRAT ALMATY (4-2-3-1): Anarbekov; Mrynskiy, Shirobokov, Sorokin, Machado Mata; Kasabulat, Arad; Gromyko, Jorginho, Satpaev; Edmilson Santos.
Squalificati: nessuno | Infortunati: Santana, Joao Paulo
PROBABILI FORMAZIONI SPORTING-CLUB BRUGGE
SPORTING (4-2-3-1): Silva; Vagiannidis, Diomande, Goncalo Inacio, Araujo; Hjulmand, Simoes; Quenda, Trincao, Santos; Ribeiro.
Squalificati: nessuno | Infortunati: Pote, Ioannidis, Debast, Braganca
CLUB BRUGGE (4-2-3-1): Jackers; Siquet, Ordonez, Mechele, Seys; Stankovic, Onyedika; Forbs, Vanakek, Tzolis; Tresoldi.
Squalificati: nessuno | Infortunati: Sabbe, Audoor, Meijer, Mignolet, Reis
- PubblicitàPubblicità
PROBABILI FORMAZIONI EINTRACHT FRANCOFORTE-ATALANTA
EINTRACHT FRANCOFORTE (4-3-2-1): Zetterer; Kristensen, Koch, Theate, Brown; Gotze, Dahoud, Chaibi; Doan, Knauff, Burkardt. All. Toppmöller
Squalificati: nessuno | Infortunati: Larsson, Hojlund, Uzun
ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Zappacosta, de Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Scamacca, Lookman. All. Palladino
Squalificati: nessuno | Infortunati: Bakker, Scalvini
PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL-BAYERN
ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Hincapie, Calafiori; Eze, Zubimendi, Rice; Trossard, Merino, Saka.
Squalificati: nessuno | Infortunati: Gabriel Jesus, Magalhaes, Odegaard, Gyokeres, Havertz
BAYERN (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic; Kimmich, Goretzka; Olise, Jackson, Karl; Kane.
Squalificati: Diaz | Infortunati: Davies, Musiala, Gnabry
- PubblicitàPubblicità
PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL-PSV
LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Jones, Gakpo; Isak.
Squalificati: nessuno | Infortunati: Bradley, Bajcetic, Wirtz
PSV (4-2-3-1): Kovar; Dest, Schouten, Gasiorowski, Salah-Eddine; Junior, Veerman; Man, Saibari, Perisic; Til.
Squalificati: nessuno | Infortunati: Plea, Van Bommel
PROBABILI FORMAZIONI OLIMPIACOS-REAL MADRID
OLIMPIACOS (4-2-3-1): Tzolakis; Rodinei, Retsos, Pirola, Ortega; Garcia, Mouzakitis; Gelson Martins, Chiquinho, Podence; El Kaabi.
Squalificati: nessuno | Infortunati: nessuno
REAL MADRID (4-1-4-1): Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras; Camavinga; Brahim Diaz, Guler, Bellingham, Vinicius; Mbappé.
Squalificati: nessuno | Infortunati: Militao, Tchouameni, Mastantuono, Alaba, Carvajal, Rudiger
- PubblicitàPubblicità
PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID-INTER
ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Molina, Gimenez, Lenglet, Ruggeri; G. Simeone, Barrios, Koke, Baena; Griezmann, Alvarez.
Squalificati: nessuno | Infortunati: Le Normand, Llorente
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Lautaro.
Squalificati: nessuno | Infortunati: Di Gennaro, Darmian, Mkhitaryan, Palacios
PROBABILI FORMAZIONI PSG-TOTTENHAM
PSG (4-3-3): Chevalier; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho; Nuno Mendes; Mayulu, Vitinha, Neves; Lee, Ramos; Mbaye.
Squalificati: Zabarnyi | Infortunati: Dembelé, Doué, Hakimi
TOTTENHAM (3-4-3): Vicario; Danso, Romero, Van den Ven; Spence, Palhinha, Bentancur, Udogie; Kudus, Richarlison, Odobert.
Squalificati: nessuno | Infortunati: Johnson
- PubblicitàPubblicità
Pubblicità