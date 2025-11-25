Pubblicità
Bodo JuventusGOAL
Alessandro De Felice

Formazioni ufficiali Bodo/Glimt-Juventus: chi gioca e le ultime su Gatti, Yildiz, Vlahovic, Conceicao, David e Openda

Dopo il pari contro la Fiorentina, la Juventus vola in Norvegia per affrontare il Bodo/Glimt nella quinta giornata di League Phase di Champions League: le scelte di formazione di Luciano Spalletti.

Testa alla Champions League. In casa Juventus l’1-1 contro la Fiorentina di sabato è già alle spalle. I bianconeri di Luciano Spalletti si rituffano sulla Champions League e volano in Norvegia, dove affronteranno i padroni di casa del Bodo/Glimt nella quinta giornata della League Phase di Champions League.

Finora i bianconeri hanno raccolto tre punti, frutto dei tre pareggi contro Borussia Dortmund, Villarreal e Sporting Lisbona, oltre alla sconfitta per 1-0 al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid.


La squadra di Luciano Spalletti cerca la prima vittoria, proprio come il Bodo/Glimt, che ha un punto in meno della Vecchia Signoria grazie a due pareggi e due K.O.

Ma come giocheranno Bodo/Glimt e Juventus nella sfida in programma al Aspmyra Stadion di Bodo martedì 25 novembre alle 21?? Le scelte di formazione di Kjetil Knutsen, allenatore dei norvegesi, e di Luciano Spalletti.

  • PROBABILE FORMAZIONE BODO/GLIMT

    BODO GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjøvold, Bjørtuft, Aleesami, Bjørkan; Brunstad Fet, Berg, Evjen; Maata, Høgh, Blomberg. All. Knutsen

  • FORMAZIONE UFFICIALE JUVENTUS

    JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Adzic, McKennie; Conceicao, Miretti; Openda. All. Spalletti

  • INDISPONIBILI JUVENTUS

    INFORTUNATI

    • Bremer
    • Gatti
    • Milik
    • Pinsoglio
    • Rugani

    SQUALIFICATI

    • Nessuno

  • DOVE VEDERE BODO/GLIMT-JUVENTUS IN TV E STREAMING

    Bodo/Glimt-Juventus sarà visibile in diretta e in esclusiva tv su Sky: la gara sarà trasmessa su Sky Sport Uno e Sky Sport (252), ma anche all'interno della classica Diretta Gol con il rimbalzo di linea tra i vari campi collegati in contemporanea.

    Per quanto riguarda la diretta streaming, Bodo/Glimt-Juventus potrà essere vista dai clienti Sky sull'app SkyGo senza costi aggiuntivi. Tramite abbonamento, invece, la sfida verrà trasmessa anche da NOW.

