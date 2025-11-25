Bodo/Glimt-Juventus sarà visibile in diretta e in esclusiva tv su Sky: la gara sarà trasmessa su Sky Sport Uno e Sky Sport (252), ma anche all'interno della classica Diretta Gol con il rimbalzo di linea tra i vari campi collegati in contemporanea.

Per quanto riguarda la diretta streaming, Bodo/Glimt-Juventus potrà essere vista dai clienti Sky sull'app SkyGo senza costi aggiuntivi. Tramite abbonamento, invece, la sfida verrà trasmessa anche da NOW.