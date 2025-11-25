Testa alla Champions League. In casa Juventus l’1-1 contro la Fiorentina di sabato è già alle spalle. I bianconeri di Luciano Spalletti si rituffano sulla Champions League e volano in Norvegia, dove affronteranno i padroni di casa del Bodo/Glimt nella quinta giornata della League Phase di Champions League.
Finora i bianconeri hanno raccolto tre punti, frutto dei tre pareggi contro Borussia Dortmund, Villarreal e Sporting Lisbona, oltre alla sconfitta per 1-0 al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid.
La squadra di Luciano Spalletti cerca la prima vittoria, proprio come il Bodo/Glimt, che ha un punto in meno della Vecchia Signoria grazie a due pareggi e due K.O.
Ma come giocheranno Bodo/Glimt e Juventus nella sfida in programma al Aspmyra Stadion di Bodo martedì 25 novembre alle 21?? Le scelte di formazione di Kjetil Knutsen, allenatore dei norvegesi, e di Luciano Spalletti.