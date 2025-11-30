Formazioni ufficiali Atalanta-Fiorentina: chi gioca titolare e le ultime su Zalewski, Scamacca, Krstovic, Gudmundsson e Piccoli

Europa agrodolce per Atalanta e Fiorentina, prossime avversarie nel tredicesimo turno di campionato.
Primo successo sulla panchina dei nerazzurri per Raffaele Palladino: merito del tris rifilato in Germania all'Eintracht, punito dalle reti di Lookman, Ederson e De Ketelaere nella ripresa.
Viola battuti tra le mura amiche dall'AEK Atene dell'ex Jovic: decisiva la rete di Gacinovic, che ha complicato e non poco il cammino dei toscani in Conference League.
Di seguito tutto quello che c'è da sapere sulle formazioni di Atalanta e Fiorentina.