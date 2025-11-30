Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Scamacca AtalantaGetty
Vittorio Rotondaro

Formazioni ufficiali Atalanta-Fiorentina: chi gioca titolare e le ultime su Zalewski, Scamacca, Krstovic, Gudmundsson e Piccoli

Atalanta e Fiorentina in campo alla 'New Balance Arena' di Bergamo: le scelte di formazione di Palladino e Vanoli.

Pubblicità

Europa agrodolce per Atalanta e Fiorentina, prossime avversarie nel tredicesimo turno di campionato.

Primo successo sulla panchina dei nerazzurri per Raffaele Palladino: merito del tris rifilato in Germania all'Eintracht, punito dalle reti di Lookman, Ederson e De Ketelaere nella ripresa.

Viola battuti tra le mura amiche dall'AEK Atene dell'ex Jovic: decisiva la rete di Gacinovic, che ha complicato e non poco il cammino dei toscani in Conference League.

Di seguito tutto quello che c'è da sapere sulle formazioni di Atalanta e Fiorentina.

  • FORMAZIONE UFFICIALE ATALANTA

    ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. All. Palladino.

    • Pubblicità

  • FORMAZIONE UFFICIALE FIORENTINA

    FIORENTINA (4-3-1-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Kean, Piccoli. All. Vanoli.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • DOVE VEDERE ATALANTA-FIORENTINA IN TV E STREAMING

    La sfida tra Atalanta e Fiorentina sarà visibile su DAZN tramite l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

    Il match sarà trasmesso anche da Sky su questi canali: Sky Sport Calcio (numero 202), Sky Sport 4k (213) e Sky Sport (251).

    Per gli abbonati Sky è disponibile il servizio streaming Sky Go, mentre l'altra opzione è offerta dall'acquisto del 'Pass Sport' di NOW.

  • ARBITRO ATALANTA-FIORENTINA: LA DESIGNAZIONE COMPLETA

    • Arbitro: Marcenaro
    • Assistenti: Cipressa e Laudato
    • Quarto uomo: Sozza
    • VAR: Camplone
    • AVAR: Doveri
  • Pubblicità
    Pubblicità
Coppa Italia
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Genoa crest
Genoa
GEN
Serie A
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO