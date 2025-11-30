Formazioni ufficiali Atalanta-Fiorentina: chi gioca titolare e le ultime su Zalewski, Scamacca, Krstovic, Gudmundsson e Piccoli

La sfida tra Atalanta e Fiorentina sarà visibile su DAZN tramite l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Il match sarà trasmesso anche da Sky su questi canali: Sky Sport Calcio (numero 202), Sky Sport 4k (213) e Sky Sport (251).

Per gli abbonati Sky è disponibile il servizio streaming Sky Go, mentre l'altra opzione è offerta dall'acquisto del 'Pass Sport' di NOW.