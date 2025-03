"Più o meno quattro cambi rispetto": da Bastoni a Maldini, la probabile formazione dell'Italia contro la Germania

Spalletti ha annunciato che cambierà qualcosa rispetto alla gara d'andata: chi può scendere in campo nella decisiva gara di ritorno di Dortmund.

Dentro o fuori. O l'Italia vince in Germania, o deve abbandonare la Nations League. Dopo il 2-1 tedesco dell'andata, gli azzurri sono obbligati a rendere pan per focaccia ai tedeschi per approdare alla Final Four: con un successo con una rete di scarto si va ai supplementari, dalle due in su si passa direttamente.

Si gioca al Signal Iduna Park di Dortmund, casa del Borussia e teatro di una delle imprese più memorabili della storia della nostra Nazionale: la semifinale dei Mondiali 2006, i goal di Fabio Grosso e Alex Del Piero ai supplementari. Fu una notte indimenticabile, ma è tutta un'altra storia.

Grosso e Del Piero non giocano più da anni: sono altri i portabandiera azzurri del 2025. E a tal proposito, chi giocherà domenica sera in Germania? Quali saranno i cambi di Luciano Spalletti rispetto al match del Meazza?