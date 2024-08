La prima volta in Liga: ESPN trasmetterà Maiorca-Real Madrid con la 'Mbappé Cam'

Maiorca vs Real Madrid

L'esordio in Liga di Mbappé sarà trasmesso da ESPN da una prospettiva particolare: camera dedicata al fuoriclasse francese.

Cresce l'attesa per l'esordio in Liga di Kylian Mbappé con la maglia del Real Madrid: appuntamento alle 21:30 di stasera, quando i campioni di Spagna e d'Europa in carica saranno di scena sul campo del Maiorca.

Seconda gara ufficiale del francese con i 'Blancos' dopo la Supercoppa Europea vinta ai danni dell'Atalanta, in cui Mbappé è riuscito a entrare nel tabellino dei marcatori con la rete del 2-0.

In occasione di Maiorca-Real Madrid, l'emittente 'ESPN' trasmetterà l'incontro da una prospettiva particolare.