La prima Juventus di Thiago Motta: chi gioca, modulo e formazione dell'amichevole contro il Norimberga

I bianconeri scendono in campo per la prima amichevole estiva, nel giorno dell'esordio del nuovo allenatore. Chi gioca a Norimberga.

Tocca alla Juventus. Nel bel mezzo di un profondo cambiamento della rosa, tra le cessioni di Huijsen e Soulé e l'arrivo sempre più vicino di Todibo, la formazione bianconera inizia finalmente a pensare al campo.

La Juve sfida infatti in amichevole il Norimberga, formazione tedesca militante nella Zweite Bundesliga, la seconda serie locale, e allenata dall'ex centravanti di Lazio, Bayern e Germania Miro Klose. Sarà la prima amichevole dell'estate bianconera dopo l'inizio del ritiro in corso proprio in Germania. Sarà, soprattutto, l'esordio di Thiago Motta sulla panchina della Signora.

L'ex allenatore del Bologna è stato ufficializzato dalla Juventus lo scorso 12 giugno: da quel momento, Vlahovic e compagni non sono mai scesi in campo nemmeno contro formazioni dilettantistiche, decidendo di utilizzare il Norimberga come sparring partner per provare schemi e situazioni di gioco in vista del ritorno del campionato.

Norimberga-Juventus si gioca proprio nella città tedesca nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 26 luglio, con calcio d'inizio alle ore 17.00. La gara è visibile su DAZN, tramite abbonamento, sia in diretta tv che in diretta streaming.

Ma come scenderà in campo la prima Juventus di Thiago Motta? Il modulo sarà con ogni probabilità un 4-2-3-1, mentre questi sono i titolari che dovrebbero scendere in campo dal primo minuto, al netto di una prevedibile girandola di cambi durante la gara.