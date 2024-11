"Presidente dell'unica squadra di Milano": alla festa per i 125 anni del club arriva la dichiarazione che fa il giro dei social

Scaroni, presidente del Milan, ha parlato in occasione dei 125 anni di attività rossonera, lasciandosi andare a delle parole divenute virali sul web.

Nato nel 1899, il Milan festeggia in questi giorni i 125 anni di attività. In occasione del nuovo anniversario è intervenuto anche il presidente rossonero Paolo Scaroni, che tra le altre cose ha raccontato dei primi tempi in città, in cui era arrivato negli anni '60 per studiare alla Bocconi.

Scaroni si è detto entusiasta di essere il presidente del Milan, lasciandosi andare ad una frase esplosa subito tra i social, sia tra i tifosi rossoneri, sia tra quelli opposti dell'Inter.

"Pensare che dopo tanti anni sono presidente dell'unica squadra di Milano, perché diciamo la verità, ce n'è una sola vera a Milano, mi regala un'emozione incredibile" le parole di Scaroni che hanno acceso il Derby infinito, vinto proprio dai rossoneri qualche settimana fa.