Presentazione Ranieri alla Roma, orario e dove vederla in tv e streaming: oggi il nuovo allenatore parla a stampa e tifosi

C. Ranieri

Tornato a Roma in sostituzione dell'esonerato Ivan Juric, Claudio Ranieri si presenta: quando sarà l'evento e dove si potrà vedere.

A Roma è il giorno del Claudio Ranieri ter. 24 ore dopo l'ufficializzazione di giovedì, il nuovo allenatore giallorosso è pronto per essere presentato alla stampa e ai tifosi.

Ranieri tratterà naturalmente diversi argomenti: dalla scelta di tornare in pista nonostante avesse in un primo momento annunciato l'addio al calcio, alla stagione fin qui negativa vissuta dalla Roma, con tanto di doppio esonero per Daniele De Rossi e Ivan Juric.

Ma a che ora è la conferenza di presentazione di Ranieri alla Roma? E dove si potrà vedere in tv e streaming?