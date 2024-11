Caso in Premier League, l'arbitro David Coote è stato sospeso: avrebbe insultato il Liverpool e Klopp

Il quarantaduenne fischietto è al centro di un'inchiesta per un video apparso sui social. Nel weekend ha diretto proprio i Reds contro l'Aston Villa.

Archiviato il weekend, in Inghilterra il principale argomento di discussione di queste ultime ore non è la clamorosa quarta sconfitta consecutiva del Manchester City in tutte le competizioni: è David Coote. Ovvero un arbitro.

Il quarantaduenne fischietto è al centro di un'inchiesta e nel frattempo, in attesa di un verdetto, è stato sospeso. Il motivo? Avrebbe insultato i Reds e il loro ex manager Jurgen Klopp, come emerge da un video che sta circolando sui social.

Ironia della sorte, Coote ha appena arbitrato proprio il Liverpool nel fine settimane: c'era lui a fischiare ad Anfield nella gara contro l'Aston Villa, giocata sabato e vinta per 2-0 dalla squadra di Arne Slot.