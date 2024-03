Premier League in diretta tv su Sky: confermati i diritti del campionato inglese per un altro triennio

In diretta tv e streaming esclusiva per i prossimi anni: i canali Sky Sport saranno ancora la casa della Premier League inglese.

La Premier League sarà la casa di Sky almeno fino al 2028. Già certa di trasmettere il campionato inglese nel 2024/2025, l'emittente satellitare ha confermato che per un ulteriore triennio le gesta del torneo più in vista del pianeta saranno disponibili in esclusiva sui canali Sky Sport.

Su Sky in diretta tv, nonchè su Sky Go e NOW in streaming, la Premier League sarà dunque disponibile interamente sul satellite per gli abbonati almeno fino alla primavera del 2028.

Dieci partite a turno, dall'anticipo del venerdì al posticipo del lunedì, con il grosso dei match il sabato e diverse partite di domenica.