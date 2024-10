Potenza-Foggia dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Serie C

Si giocherà allo stadio Viviani di Potenza la sfida fra i rossoblu di Pietro De Giorgio e il Foggia di Eziolino Capuano, valida per la nona giornata del campionato di Serie C NOW.

Lucani in ottima condizione: nelle ultime cinque giornate, Caturano e compagni hanno raccolto ben 10 punti, con una settima posizione che attualmente vale i playoff, a sole due lunghezze dalla vetta.

Più complicato, invece, l’avvio di campionato dei rossoneri, che con Eziolino Capuano puntano però a riportarsi in zona playoff, distante attualmente due punti.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.