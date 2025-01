Le possibili avversarie delle italiane agli ottavi e ai playoff: contro chi possono giocare Juventus, Inter, Milan e Atalanta

Chi affronteranno Inter, Milan, Atalanta e Juve nel prossimo turno di Champions? Il tabellone e le avversarie delle italiane tra ottavi e spareggi.

La prima fase di Champions League si è conclusa. Quattro italiane passano il turno, mentre il Bologna è eliminato. Solo l'Inter giocherà direttamente gli ottavi che andranno in scena il prossimo marzo, mentre Atalanta, Juventus e Milan dovranno confrontarsi con i playoff di febbraio per poter continuare nella competizione europea 2025.

Venerdì 31 gennaio le prime italiane a conoscere il proprio destino saranno proprio Atalanta, Milan e Juventus, visto il sorteggio degli spareggi previsto alle 12:00 in quel di Nyon. Dovrà aspettare la propria avversaria per circa un mese invece Inter, considerando i sorteggi degli ottavi programmati per fine febbraio.

Nonostante un'attesa per i tifosi decisamentelunga, il posizionamento nella classifica finale di Champions può già dare una traccia di quelle che saranno le avversarie tra ottavi e playoff: per l'Inter la lista di possibili avversarie è ridotta a quattro, mentre per Atalanta, Juventus e il Milan solamente a due. Dunque, contro chi possono giocare le squadre italiane tra febbraio e marzo? Occhio ai possibili derby.