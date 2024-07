Possibile svolta per il futuro di Paquetá: potrebbe lasciare la Premier League ed il calcio europeo

L’ex centrocampista del Milan potrebbe lasciare il West Ham e l’Europa: a 26 anni si preparerebbe ad una nuova avventura.

Ha solo ventisei anni ed è un giocatore di assoluto talento, ma nel suo immediato futuro potrebbe esserci un addio anticipato al calcio europeo.

Paquetá è uno di quei giocatori che potrebbe far comodo a moltissimi allenatori e la cosa è dimostrata dal fatto che nelle ultime stagioni si è meritato tanto spazio prima in Ligue 1 con il Lione, poi in Premier League con il West Ham.

Ad attenderlo non ci sarebbe un approdo nel mondo dorato della Saudi Pro League, bensì un ritorno nel club nel quale è cresciuto: il Flamengo.