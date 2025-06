Portogallo-Spagna probabili formazioni: chi gioca titolare e le ultime su Cristiano Ronaldo, Yamal, Conceiçao, Leao, Fabian Ruiz e Huijsen

Portogallo e Spagna si giocano la quarta edizione della Nations League: le scelte di formazione di Martinez e De la Fuente.

Portogallo contro Spagna: è questa la finale della quarta edizione della Nations League. Sia la nazionale lusitana che quella spagnola vanno a caccia del secondo titolo dopo quelli conquistati rispettivamente nel 2019 e nel 2023.

Il Portogallo ha superato in semifinale la Germania, imponendosi in rimonta per 2-1 dopo l'iniziale vantaggio dei tedeschi; la Spagna ha invece vinto col brivido contro la Francia, battuta con uno spettacolare 5-4 dopo che gli iberici si erano trovati in vantaggio addirittura per 5-1.

Portogallo-Spagna si giocherà domenica 8 giugno all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, già teatro non solo della finale di Champions League ma anche della prima semifinale, vinta appunto dai lusitani sulla Germania: il calcio d'inizio della partita sarà alle ore 21.00.

L'articolo prosegue qui sotto

Di seguito le scelte di formazione di Roberto Martinez e Luis De la Fuente, ct di Portogallo e Spagna.