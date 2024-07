Portogallo-Slovenia 3-0 dcr, pagelle e tabellino: dalle lacrime ai quarti, qualificazione "di rigore"

I lusitani superano la Slovenia ai calci di rigore: protagonista assoluto Diogo Costa, autore di tre parate.

La più classica delle "possibili trappole" si presenta dinanzi al Portogallo di Cristiano Ronaldo: "di", sì, perché dal minuto uno è questa la sensazione.

Una formazione "votata" al suo idolo: più uomo-squadra, ma disperato nella ricerca del goal che cambierebbe la sua storia agli Europei. Pure contro una Slovenia che si chiude e che, in maniera assai aggressiva, riparte.

Va segnalato, senza dubbio, il palo di Palhinha in avvio di secondo tempo: qualche brivido sloveno e una gara che va ai supplementari. E lì, Drkusic ci prova, ancora: prova a far sbattere i giocatori lusitani come fatto fino al 103', ma nulla da fare. Calcio di rigore commesso su Bernardo Silva: Cristiano Ronaldo si presenta sul dischetto e trova la parata di Oblak.

Le lacrime di Cristiano Ronaldo sembrano la perfetta conclusione dello psicodramma lusitano, ma Diogo Costa, in qualche modo, riesce ad allontanarlo cancellando, su Sesko, il regalo confezionato da Pepe.

Ai rigori Ronaldo si riprende la scena, ma spiana la strada a Diogo Costa: tre tiri parati su tre. Portogallo ai quarti contro la Francia.