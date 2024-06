Portogallo-Repubblica Ceca 2-1, pagelle e tabellino: Conceicao match winner al 92'

I lusitani dominano il match ma vengono gelati dalla prodezza di Provod, poi l'autorete di Hranac e il blitz di Conceicao firmano la rimonta.

Il Portogallo domina, va sotto a sorpresa, ma alla fine riesce a ribaltare il risultato imponendosi 2-1 sulla Repubblica Ceca. La prima frazione di gioco è, come da copione, tutta di marca portoghese con i lusitani che dettano l'andatura e sfiorano a ripetizione il goal del vantaggio: il tiro di Bruno Fernandes che lambisce la traversa precede la spaccata di Leao che per una frazione di secondo non arriva all'appuntamento con il tap-in. Poi inizia la partita di Cristiano Ronaldo con il capitano che si fa murare in due occasioni dall'ottimo Stanek.

Nella ripresa l'assedio lusitano procede senza alcun tipo di sosta, ma nel momento di massima pressione è la Repubblica Ceca a colpire grazie al destro magistrale di Provod che si insacca all'angolino. Un goal capolavoro che però si rivela puramente illusorio perché dopo appena sette minuti il Portogallo acciuffa il pari capitalizzando grazie alla rocambolesca autorete di Hranac, con partecipazione del portiere Stanek. Nel finale il blitz di Diogo Jota, dopo il palo colpito da Ronaldo, varrebbe il 2-1, ma la gioia viene prontamente spenta dall'intervento del VAR che pizzica CR7 in fuorigioco. L'eroe di giornata, però, è il figlio d'arte Conceicao che, appena entrato e all'esordio in gare ufficiali col Portogallo, griffa il successo all'ultimo respiro.