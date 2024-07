Portogallo-Francia dove vederla: Sky, NOW, DAZN, Rai o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Portogallo-Francia è valida per i quarti di Euro 2024: dove vedere la partita in tv e streaming e le formazioni.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Quello dei quarti di finale di Euro 2024 è un menù di tutto rispetto, nel quale è inclusa anche un'intrigante Portogallo-Francia.

Entrambe a fatica, ma entrambe tra le migliori 8 del torneo: sia i lusitani che i Bleus, agli ottavi, non hanno brillato e hanno avuto ragione di Slovenia (ai rigori) e Belgio (autogoal all'85') soltanto in extremis. Ecco perché il dentro o fuori che le metterà di fronte rappresenta un banco di prova cruciale, utile a misurarne le reali ambizioni in questo torneo.

Tutto su Portogallo-Francia: dalle formazioni dell'ottavo di Euro 2024, a dove poter vedere la partita in diretta tv e streaming.