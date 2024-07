Porto Rico-Italia di basket, dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, quintetti

Seconda uscita per l'Italia del basket nel Torneo Pre Olimpico contro i padroni di casa di Porto Rico: tutto su quintetti e diretta tv e streaming.

Italia protagonista nel Torneo Pre Olimpico di basket in scena a Portorico: in palio c'è un biglietto per i Giochi in programma a Parigi dal 26 luglio all'11 agosto.

Prosegue il cammino della Nazionale di Pozzecco. Dopo un esordio da incorniciare con un 114-53 sul Bahrein, gli Azzurri affrontano i padroni di casa di Porto Rico.

Un test senza dubbio più difficile per gli uomini di Pozzecco e che dirà di più sulle reali possibilità di vittoria in questo preolimpico da conquistare.

Di seguito tutte le informazioni sul match: dai quintetti scelti dai due commissari tecnici alle indicazioni su dove vedere Porto Rico-Italia in diretta tv e streaming.